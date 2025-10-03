فرماندار خداآفرین از آغاز طرح آسفالت‌ریزی راه ۱۱ روستای این شهرستان به طول ۳۰ کیلومتر و با هزینه ۶۰ میلیارد تومان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -حاتمی در بازدید از روند اجرای آسفالت‌ریزی راه ۱۱ روستا در خداآفرین گفت: با توجه به احتمال سرمای زودرس پاییزی، آسفالت‌ریزی راه این روستا‌ها بدون توقف و پیوسته اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: وضعیت راه این ۱۱ روستا به حدی نامناسب و ناهموار بود که اهالی آنها برای تردد در فصل باران و سرما با سختی فراوانی مواجه می‌شدند.

حاتمی خاطرنشان کرد: زیرسازی این راه‌ها با امکانات اداره راهداری و مشارکت اهالی انجام شده بود و اکنون آسفالت آن نیز با هزینه‌ فرد خیری به صورت رایگان در دست اجراست.

