کارشناس مسائل اوراسیا با اشاره به فعال شدن اسنپ بک نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روح الله مدبر کارشناس مسائل اوراسیا در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به فعال شدن اسنپ بک بیان کرد: همانطور که میدانید ۱۰ سال پیش، زمان توافق برجام، آقای لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در چند مرحله به ظریف هشدار داد که مکانیسم ماشه را نپذیرد، زیرا در صورت پذیرش، حمایتهای دوستان ایران، مانند روسیه، تحتالشعاع قرار خواهد گرفت. در تمام این مدت، روسیه همواره کنار ایران بود. در چند ماه گذشته، تحرکات روسیه برای حمایت از ایران و مقابله با طرح ضد ایرانی تروئیکای اروپایی بسیار گستردهتر بود؛ که نمونه آن این است که هم در مذاکرات تلفنی که بین آقای پوتین با روسای جمهور آمریکا و فرانسه صورت گرفت و هم در تمام جلساتی که لاوروف داشت، هشدار داده میشد که بحث بازگشت تحریمهای ایران صورت نگیرد. اما کاملاً مشخص بود که برنامه شب گذشته طرف اروپایی، طرحی بود که ۱۰ سال پیش نقشه آن کشیده شد و امکان اجرای آن را همین امضاکنندگان برجام از طرف ایران فراهم کردند. این نکته را واقعاً نباید فراموش کنیم.
روسیه به تحریمهای جدید شورای امنیت علیه ایران توجه نخواهد کرد و در کنار ایران خواهد بود
وی ادامه داد: من معتقدم امروز باید یک مطالبه عمومی به وجود بیاید و دستگاه قضایی بر مبنای قوانین و شرایط موجود، با امضاکنندگان برجام برخورد قاطع بکند؛ چون اینها هم به ملت ضربه زدند، هم کشور را معطل کردند، هم رهبری برای چندمین بار تاکید کرد که ایشان هم به اینها تذکر داده بود، اما اینها گوش نکردند و فضای کشور را به این سمت بردند.امروز هم مسلّم است که روسیه به تحریمهای جدید شورای امنیت علیه ایران توجه نخواهد کرد و در کنار ایران خواهد بود. اما اینجا هم لازم است بگوییم که آیا تهران و دولت ایران برنامهای دارد که از فرصت روسیه استفاده کند؟ به همین دلیل من پیشنهاد میدهم در شرایطی که مشخص شده است متأسفانه در چند ماه گذشته دولت ایران چقدر سیگنالهای متعددی به غرب فرستاد و فرصت همکاری با دوستان خود را از دست داد، پیشنهاد میکنم رئیسجمهور به محض ورود به ایران با آقای پوتین تماس بگیرد؛ هم مراتب قدردانی خود را از حمایت روسیه اعلام کند و هم نشان دهد که واقعاً میخواهد اکنون در کنار روسیه و با روسیه کار کند و از این فرصت برای ایران استفاده کند.
مدبر افزود:من برای چندمین بار این را تاکید میکنم، چون سیاست خارجی سال گذشته ما دوباره معطل شد برای اینکه اینها گمان میکردند که میتوانند با آمریکاییها گفتوگو کنند. متأسفانه دولت فضای زمان کشور را از دست داد. حتی فرانسویها اعلام کردند که تیم ایرانی تصور نمیکرد که مکانیسم ماشه فعال شود، در حالی که همه دوستان ایران تذکر میدادند که مراقب باشید، فعال خواهد شد و همه فرصتها از دست میرفت. بنابراین، شکی نیست که امروز روسیه کنار ما است؛ اما وقتی ما برنامهای نداشته باشیم که از فرصت روسیه استفاده کنیم، این نیز دور باطل خواهد شد. لذا، با توجه به مشاهدات من که طی یک سال گذشته، خصوصاً ایران بحث خود با روسیه را بیشتر تشریفاتی عمل کرد، صرفاً سفرهایی از مسئولین به روسیه صورت گرفت، صرفاً امضاهایی که به اجرا نرسید و صرفاً مصاحبههای بدون دستاورد، چون یک سفیر نباید مصاحبه بکند؛ یک سفیر باید گزارش عملکرد بدهد. یک ظرفیت فوقالعادهای روسیه برای ایران ایجاد کرده است که اگر تهران بخواهد با همین روش اتلاف وقت و حرفهای تکراری و بدون برنامه پیش برود، این ظرفیت را هم از دست میدهد.
خروج از انپیتی یکی از ضروریترین اقداماتی است که ایران باید انجام دهد
این کارشناس بین الملل درباره واکنش ایران بیان کرد: واکنش ایران، همانطور که عرض کردم، دو مورد دارد. اول اینکه امروز کاملاً مشخص است تروئیکای اروپایی در جبهه خصم هستند. رهبری نیز در توئیت خود واژه "دشمن" را برای آنها به کار بردند.من قاطع به شما میگویم هیچ روزنهای از سوی اروپا برای ایران باز نخواهد شد و برنامهای هم نبوده که باز شود. پس دولت باید به سمت کار با روسیه و چین برود. دارد فرصت کشور را از دست میدهد؛ اگر نرود سمت روسیه و چین، همین خواسته انگلیس میشود. انگلیس میخواهد ایران همینجوری ول معطل و منتظر بماند. هر ظلمی که علیه ایران بکنند، عدهای در ایران باشند و بگویند شاید یک روزنهای باز شود.خروج از انپیتی یکی از ضروریترین اقداماتی است که ایران باید انجام دهد، چون دیگر واقعاً هیچ کاری نیست که طرف آمریکایی، غربی و خود آژانس علیه ایران نکرده باشد. هم به تأسیسات ما حمله کردند، هم مانع فعالیتهای ما شدند، هم از توافقات سوءاستفاده کردند، هم اطلاعات ما را در اختیار اسرائیل قرار دادند، هم توافق قاهرهای که ایران و آژانس انجام داد، معلوم بود فریب است؛ و به شما قاطع بگویم برنامه آژانس و اروپا و آمریکا و اسرائیل این است که بفهمد ۴۰۰ کیلو اورانیوم ایران کجاست، جایش را پیدا کند و آن را در اختیار اسرائیل قرار دهد و حمله بعدی قطعی شود. امروز پایبندی ایران به انپیتی خطای فاحش است.
وی ادامه داد: حداقل باید تهران یک سیگنالی نشان دهد در برابر این ظلمی که به او میشود. مثل این است که شما نشستهاید و یک نفر هر روز دارد در صورت شما میزند و شما هی دارید نگاهش میکنید. غرب تخاصم خود را به شما علنی کرده است، با شما جنگیده، به شما تجاوز کرده، فرمانده ارشد شما را کشته، ملت شما را کشته، اکنون مکانیسم ماشه را فعال کرده. خب، باید یک کاری بکنید شما. وقتی هیچ کاری نمیکنید، آنها میگویند ما اگر هر کاری با اینها بکنیم، اینها هیچ کاری نمیکنند.