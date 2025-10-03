۲۵۰ ویلچر به سالمندان مددجو کمیته امداد امام خمینی خوزستان اهدا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مدیر کل کمیته امداد امام خمینی خوزستان گفت: در استان خوزستان ۸۵ هزار سالمند تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی می‌باشند و از خدمات این نهاد بهره‌مند هستند.

جمال شیبه افزود: مددجویان سالمند مورد حمایت کمیته امداد در طول سال علاوه بر دریافت کمک معیشت ماهیانه از سایر خدمات امداد از جمله خدمات مسکن، بهداشت و درمان، کمک‌های معیشتی، تسهیلات قرض الحسنه بهره‌مند می‌شوند.

وی با بیان اینکه مددجویان سالمند تحت حمایت کمیته امداد خوزستان بالای ۶۰ سال سن دارند؛ ادامه داد: این افراد به دلایل مختلف همچون فوت سرپرست، از کار افتادگی تحت حمایت این نهاد هستند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی خوزستان با اشاره به ارائه خدمت به سالمندان با هدف بهبود کیفیت زندگی آنان، افزود: یکی از مهم‌ترین اهداف ما در کمیته امداد، تکریم سالمندان و فراهم کردن فرصت‌هایی است که بتوانند حضور فعال و مؤثر خود را در جامعه داشته باشند.

منبع صدا و سیما 

برچسب ها: کمیته امداد امام خمینی ره ، خوزستان
