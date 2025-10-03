آیت الله خاتمی: اروپا بداند با مکانیسم ماشه هیچ غلطی نخواهد کرد

باشگاه خبرنگاران جوان - آیت الله سیداحمدخاتمی در نماز جمعه امروز تهران (۱۱ مهرماه) که در دانشگاه تهران برگزار شد در خطبه دوم با اشاره به پیام تلویزیونی اخیر رهبر معظم انقلاب گفت: ایشان در یک مطلب به تداوم وحدت مقدس تاکید دارند و مطلب دوم درباره غنی سازی اورانیوم است که خیلی شفاف فرمودند که غنی سازی اورانیوم ضرورت کشور است که در عرصه پزشکی، کشاورزی، محیط زیست وغیره کاربرد دارد.

آیت الله خاتمی تاکید کرد: اما اینکه دولتی بگوید اصلا غنی سازی نداشته باشید، این زور و ذلت است و ایران ذلت پذیر نیست. چرا که وزارت خارجه آمریکا به صراحت می‌گوید که ایران اصلا غنی سازی نداشته باشد که به آنها ارتباطی ندارد.

در صورت حمله به ایران، حیفا و تلاویو را شخم می‌زنیم

وی با اشاره به خواسته غرب مبنی بر اینکه ایران نباید موشک دوربرد داشته باشد، تصریح کرد: آنها با عدم برخورداری ما از موشک، می‌خواهند در صورت حمله، بتوانند ایران را شخم بزنند در حالی که این احمق‌ها نمی‌دانند ما حیفا و تلاویو را شخم می‌زنیم.

خطیب موقت نماز جمعه تهران، تنها راه را تسلیم ناپذیری عنوان کرد که مردم ایران آن را انتخاب کردند و گفت: همچنین رهبرمعظم انقلاب تاکید فرمودند که مذاکره مستقیم با آمریکا نه تنها نفعی برای ما ندارد و ضرری از ما دفع نمی‌کند بلکه بن بست محض است.

مرگ با عزت ازعیش در مذلت بهتر است

وی با اشاره به نهج البلاغه که گفته شده مرگ آری و ذلت هرگز، عنوان کرد: چرا که اگر با عزت زندگی کنید و بمیرید، حیات ابدی خواهید یافت. امام حسین (ع) هم فرمود که به خدا قسم که دست ذلت به شما نمی‌دهم و تسلیم شما نمی‌شوم. ما هم همراه سیدالشهدا هستیم که مرگ با عزت از عیش در مذلت بهتر است.

آیت الله خاتمی تاکید کرد: آمریکا در ۴۷ سال اخیر هیچ غلطی نتوانست در قبال ایران انجام دهد و سه کشور اروپایی هم بدانید که با فعال کردن مکانیسم ماشه و غیره، هیچ غلطی نمی‌توانید انجام دهید.

خطیب موقت نماز جمعه تهران در ادامه با اشاره به نقشه ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره غزه عنوان کرد: نقشه‌ای که ترامپ خبیث درباره فلسطین دارد، ذلت مداوم فلسطین و سلطه مداوم اشرار به فلسطین است که البته مردم فلسطین این طرح را نپذیرفتند.

حمایت از رژیم صهیونیستی ضد قرآن و ضد سیره پیامبر (ص) است

وی درباره اجلاس سالانه سازمان ملل که در روز‌های گذشته برگزار شد، گفت: شاهد بودیم هیات‌هایی در زمان سخنرانی جلاد غزه (نتانیاهو در سازمان ملل متحد) محل را ترک کردند ولی برخی از هیات‌ها که نام اسلامی هم داشتند در این جلسه نشستند که این نشستن ضد قرآن و ضد سیره پیامبر (ص) بود.

آیت الله خاتمی تاکید کرد: این کشور‌ها با این اقدام، مجرمان را کمک کردند در حالی که رژیم صهیونیستی در پی اسرائیل بزرگ است و فردا در پی شما هم می‌آید و این ننگ را به کجا می‌برید. به عبارتی ظالم و همرهان آنها در قعر جهنم هستند و انتظار رحمت خداوند را نداشته باشید.

وی با اشاره به سالروز عملیات طوفان الاقصی گفت: در غزه بیش از ۶۵ هزار کودک، طفل، شیرخوار، زن و مرد توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند و از سازمان ملل و کشور‌های عربی انتظار می‌رفت که علیه اسرائیل اقدام عملی انجام دادند ولی هیچ اقدامی انجام نشد.

سازمان ملل، سازمان آمریکا است

خطیب موقت نماز جمعه تهران تاکید کرد: در طول ۸۰ ساله تصاحب غزه، اقدامات دیپلماتیک انجام شد ولی راه به جایی نبرد چرا که تنها راه، مقاومت است و نیرو‌های مقاومت به خوبی در غزه ایستادند.

آیت الله خاتمی با اشاره به گروه جهادی صمود خاطرنشان کرد: قبل از اسلام پیمان جوانمردان امضاء شد که در آن زمان پیامبر ۲۰ سالش بود. در این زمان هم اقدام گروه صمود ستودنی بود و از منش اشغالگران صهیونیست انتظار می‌رفت که برخورد وحشیانه با آنها داشته باشند. چرا که بیش از ۴۰۰ نفر را دستگیر و کشتی‌های آنها (حامل کمک‌های بشردوستانه برای مردم غزه) را توقیف کردند ولی سازمان ملل ساکت است که نشان می‌دهد این سازمان، سازمان آمریکا است.

خطیب موقت نماز جمعه تهران در خطبه اول نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به روش و سیره پیامبراکرم (ص) تصریح کرد: سیره پیامبر (ص) قرآن بود و هر چه قرآن دستور می‌داد، پیامبر عملی می‌کرد. به عبارتی یادخدا و اینکه ذات خداوند همه کاره این جهان هستی است در قرآن تاکید شده است.

وی درباره یاد خداوند گفت: ۵ بار در قرآن به پیامبر (ص) برای یاد خداوند دستور داده شده است و ۳ بار عنوان شده که خداوند را هیچگاه فراموش نکنید مبنی بر اینکه در محضر خداوند قرار دارید.

آیت الله خاتمی اضافه کرد: در قرآن از ۲ چیز در رابطه با یاد خداوند تاکید شده که نخست زیاد یاد خداوند را داشته باشید و در برخی از آیات توصیف به شدت در یادخداوند تاکید شده است. همچنین از نظر کمیت برای به یاد خداوند تاکید شده مداوم یادخداوند از یاد شما نرود. چراکه شیطان همیشه در کمین است. در حالی که خداوند دقیقا مراقب است که چه زمانی از یادش غفلت می‌شوید.

خطیب موقت نمازجمعه تهران با بیان اینکه یاد زبانی خداوند به مانند آب زدن به شاخه درخت است، گفت:، اما ذکر قلبی یادخداوند، آبیاری ریشه درخت است و پیامبر اکرم (ص) از نظر کمی و کیفی یاد خداوند را بسیار مورد توجه قرار می‌داد.

آیت الله خاتمی تاکید کرد: پیامبر بر نمی‌خواست و نمی‌نشست مگر اینکه به یاد خداوند باشد. به عبارتی پیامبر اکرم (ص) به صورت مشخص از منظر زبانی، تسبیح، حمد و استغفار همیشه به یاد خداوند بود.

منبع: ایرنا