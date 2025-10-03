باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سایت «sport.business-gazeta» روسیه، تابستان امسال کسری طاهری مهاجم جوان ایرانی، پس از جدایی از تیم فوتبال روبین کازان، به صورت قرضی راهی پیکان شد و حالا در لیگ برتر ایران روزهای درخشانی را پشت سر میگذارد.
طاهری در دوران حضورش در کازان به دلیل سن کم، تنها در تمرینات شرکت میکرد و فرصت چندانی برای حضور در مسابقات رسمی به دست نیاورد. اما اکنون و پس از یکونیم سال، او با پیراهن پیکان درخشیده و با ثبت ۴ گل و یک پاس گل در ۵ بازی، به یکی از چهرههای شاخص لیگ ایران بدل شده است.
درخشش طاهری در پیکان، نگاهها را به سوی او جلب کرده است. رشید رحیموف سرمربی روبین کازان، در خصوص عملکرد این مهاجم ایرانی میگوید: «او بهترین گلزن تیمش شده و کیفیت بالای خود را نشان داده است. در اردوها و حالا در لیگ گل میزند و باشگاههای زیادی به او علاقهمند هستند. حتی پیشنهاد خرید دائمی او هم مطرح شده است.»
طبق گزارشها، سایت Transfermarkt همچنان ارزش طاهری را ۱۰۰ هزار یورو اعلام کرده، اما این رقم پیش از آغاز درخشش او در ایران ثبت شده بود. روبین کازان در گذشته این بازیکن را تنها با ۵۰ هزار یورو به خدمت گرفته بود.
برای طاهری، این روزها اولین تجربه جدی در فوتبال سطح بزرگسالان محسوب میشود. او پیش از حضور در روبین، در تیم جوانان سپاهان بازی میکرد و سابقه حضور در تیمهای ملی ردههای پایه ایران را دارد. در حال حاضر هم عضو تیم ملی امید است و آمار درخشان ۹ گل در ۹ مسابقه (ملی و باشگاهی) را به نام خود ثبت کرده است. این آمار احتمال دعوت او به تیم ملی بزرگسالان را افزایش داده؛ بهویژه با توجه به دیدار پیشروی ایران و روسیه در تاریخ ۱۰ اکتبر در ولگاگراد.
طاهری در ژانویه ۲۰۲۳ به کازان پیوست و بهعنوان یکی از بااستعدادترین بازیکنان ایرانی معرفی شد. تجربه موفق روبین با سردار آزمون و حضور نمایندگانی همچون باکو پوچویف، نقش مهمی در این انتقال ایفا کرد. حتی پدر طاهری که در کازان زندگی میکند، این انتخاب را برای او آسانتر ساخت.
با این حال، مسیر او تا امروز با آزمون متفاوت بوده است. آزمون از همان اولین بازی در لیگ روسیه گل زد و به سرعت به تیمهای بزرگ اروپا رسید، اما طاهری در دو سال فقط ۴ بار برای روبین به میدان رفت و حالا در ایران دوباره خودش را مطرح کرده است.
یکی از مشکلات مهم طاهری در روسیه، ناآشنایی با زبان بود. او نه روسی میدانست و نه انگلیسی و همین موضوع سازگاریاش را دشوار کرده بود. با این حال به مرور زبان یاد گرفت و به بخشی از تیم تبدیل شد. بازیکنان روبین با او رابطه خوبی داشتند و به ویژه داردان شابانخاجای صمیمیت زیادی با طاهری داشت.
روبین کازان چند بازیکن دیگر را هم به صورت قرضی به تیمهای مختلف فرستاده است. ماروین چونی به سامپدوریا و عمرعلی رحمانالیف به تیم سباح جمهوری آذربایجان رفتهاند. هرچند شرایط این بازیکنان متفاوت است، اما به نظر میرسد شانس بازگشتشان به کازان کم باشد.
مسیر طاهری تاکنون شباهت چندانی به سردار آزمون نداشته، اما عملکرد اخیرش نشان میدهد این بازیکن جوان از پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به ستاره آینده فوتبال ایران برخوردار است. شاید در آینده، او هم بتواند راهی مشابه آزمون در پیش بگیرد و به فوتبال اروپا بازگردد.