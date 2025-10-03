باشگاه خبرنگاران جوان - امیر تاجیک، تهیهکننده فیلم سینمایی «ماهی در قلاب»، با حضور در استودیو شبکه خبر درباره فرآیند انتخاب بازیگر نقش اصلی این اثر فاخر صحبت کرد.
به گفته تاجیک، گروه تولید این فیلم برای انتخاب بازیگر نقش «دلیر» ـ پسربچه یتیمی که محور داستان را شکل میدهد ـ به چندین یتیمخانه در شهرهای مختلف سر زدند و در نهایت «عبدالله عبدالرحیمزاده» از میان ۱۸۲۵ نوجوان برگزیده شد تا نقش محوری این فیلم را ایفا کند.
وی ادامه داد: فیلم دقیقا شبیه زندگی این پسر بچه است و این بازیگر در حقیقت زندگی خودش را بازی میکند.
«ماهی در قلاب»، محصول مشترک ایران و تاجیکستان، داستان کودکی است که چشم انتظار دیدن مادرش است.
تصویربرداری این فیلم در مناظر بکر و طبیعی تاجیکستان انجام گرفته و انتخاب زبان فارسی بهعنوان زبان اصلی اثر، هویتی مشترک میان ایران و تاجیکستان رقم زده است.
تماشاگران باور دارند که این فیلم میتواند در جشنوارههای بینالمللی نیز بدرخشد و نام سینمای فارسیزبانان را بلندآوازهتر کند. اگر چنین شود، این تنها کامیابی هنری نخواهد بود، بلکه پیروزی فرهنگی برای همه فارسی زبانان بهشمار خواهد رفت.
فیلم سینمایی «ماهی در قلاب» محصول شبکه آیفیلم و شرکت داوفیلم تاجیکستان است که به مدت ۱۰۵ دقیقه ساخته شده است.