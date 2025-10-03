مرحله ششم مسابقات آزاد آهداف پروازی با قهرمانی دادگر و بیرانوند در اسکیت و تراپ به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - ششمین مرحله مسابقات آزاد اهداف پروازی از ۹ تا ۱۱ مهر ماه در سایت اهداف پروازی مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد که در پایان دور مقدماتی ماده اسکیت، عبدالقادیر شیر محمدی از گلستان، امیر محمد دادگر از تهران، مرتضی یحیی پور از مازندران، سعیده فتحی از تهران، علی خیاطان و برنا خیاطان از اصفهان راهی فینال شدند.

در فینال این رقابت ها امیرمحمد دادگر در جایگاه نخست ایستاد، عبدالقادیر شیرمحمدی در جایگاه دوم قرار گرفت و برنا خیاطان بر سکوی سوم ایستاد.

گفتنی است برنا خیاطان نخستین نوجوان در ماده اسکیت است که در رده سنی بزرگسالان بر روی سکو قرار می گیرد. سعیده فتحی نیز در این رقابت ها چهارم شد. این عنوان برای نخستین بار در اسکیت بانوان کسب شده است.

همچنین در پایان دور مقدماتی تراپ محمد بیرانوند از لرستان، امیر محمدیان از کهکیلویه و بویراحمد، رضا مصطفی پور از مازندران، محمد حسین پرورش‌نیا از اصفهان، بابک یگانه از تهران و محمد مجید اقبالیان از تهران راهی فینال شدند.

در فینال این رقابت‌ها محمد بیرانوند از لرستان بر سکوی نخست ایستاد، محمد مجید اقبالیان از تهران دوم شد و رضا مصطفی پور از مازندران در جایگاه سوم قرار گرفت.

برچسب ها: مسابقات تیراندازی ، تیراندازی قهرمانی
خبرهای مرتبط
عضویت چهل امیرانی در کمیته ورزشکاران کنفدراسیون تیراندازی آسیا
تیم‌ملی پاراتیروکمان راهی کشور کره‌جنوبی شد
سرمربی تیم ملی تفنگ: تنها قول من به فدراسیون تلاش ۱۰۰ درصدی است/ تیراندازان مشکل تکنیکی ندارند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پرسپولیس- گل گهر سیرجان؛ شاگردان هاشمیان درصدد نخستین برد در خانه
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر گل گهر سیرجان
رونمایی از توپ جام جهانی ۲۰۲۶ + عکس
قهرمان پارادوومیدانی جهان مدالش را به سردار حاجی‌زاده تقدیم کرد
برای صعود در آسیا باید ۳ بازی خود را ببریم/ بحث تغییر مدیرعامل باشگاه سپاهان مطرح نیست
نگاهی به آمار ساپینتو در تیم فوتبال استقلال
شکست کابوس‌وار رم در لیگ اروپا در شب پنالتی‌های نفرین شده+ فیلم
کسب چهارمین مدال طلای پارادوومیدانی جهان توسط باجلوند
واگذاری زمین هزار متری به فدراسیون والیبال برای احداث کمپ تخصصی
پارادوومیدانی قهرمانی جهان؛ الفت نیا در جایگاه چهارم ایستاد
آخرین اخبار
مرحله ششم مسابقات آزاد آهداف پروازی؛ دادگر و بیرانوند قهرمان شدند
جوانمردی پنجمین طلا را صید کرد/ مدال‌های ایران دو رقمی شد
باشگاه‌های ایرانی خواستار جذب مهاجم جوان روبین کازان روسیه شدند
از برد‌های ادامه‌دار تیم ملی والیبال تا برد هفت گله استقلال در ورزش بانوان + فیلم
قرارداد بلندمدت تاتنهام با رودریگو بنتانکور
ساپینتو برای بازی با چادرملو همه بازیکنان را در اختیار دارد
رونمایی از توپ جام جهانی ۲۰۲۶ + عکس
چهره نفرات صعود کننده به نیمه نهایی مشخص شد
قهرمان پارادوومیدانی جهان مدالش را به سردار حاجی‌زاده تقدیم کرد
کسب چهارمین مدال طلای پارادوومیدانی جهان توسط باجلوند
پارادوومیدانی قهرمانی جهان؛ الفت نیا در جایگاه چهارم ایستاد
نگاهی به آمار ساپینتو در تیم فوتبال استقلال
واگذاری زمین هزار متری به فدراسیون والیبال برای احداث کمپ تخصصی
پرسپولیس- گل گهر سیرجان؛ شاگردان هاشمیان درصدد نخستین برد در خانه
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر گل گهر سیرجان
شکست کابوس‌وار رم در لیگ اروپا در شب پنالتی‌های نفرین شده+ فیلم
برای صعود در آسیا باید ۳ بازی خود را ببریم/ بحث تغییر مدیرعامل باشگاه سپاهان مطرح نیست
کامبک استقلال خوزستان مقابل شکست‌ناپذیر لیگ
اعتراض استقلال به دادگاه عالی ورزش برای تجدید نظر در حکم منتظر محمد
ساپینتو ماندنی شد
تنیس کمتر از ۱۲ سال بین قاره‌ای؛ برتری دختران ایران مقابل پاسفیک
صعود ۹ پله‌ای تیم ملی والیبال زنان در رنکینگ جهانی
عیادت رئیس فدراسیون فوتبال از پیشکسوت پرسپولیس