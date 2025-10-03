باشگاه خبرنگاران جوان - بخش عکس و ویدئوی چهلوسومین جشنواره جهانی فیلم فجر، به دبیری مهدی آشنا با محورهای روایت صلح، ایستادگی و جنگ برگزار میشود.
در فراخوان بخش عکس و ویدئوی چهلوسومین جشنواره جهانی فیلم فجر آمده است: ایران سرزمینی است ریشهدار در تاریخ، با فرهنگی چند هزار ساله و تمدنی غنی. از دل خاک کهن این سرزمین، صدای دوستی و مهر برخاسته و مردمانش همواره زبان به صلح گشودهاند. مردمی که زندگی را شایسته عشق میدانند، نه جنگ؛ و همین فرهنگ ژرف و والای ایرانی، اجازه نداده که زیر بار ظلم و ستم برویم. همواره در کنار مظلومان و آزادگان جهان بایستیم. در راستای این باور، جشنواره امسال قصد دارد آثار هنرمندانی را که گوشهای از تحمیل شوم جنگ بر ملتهای مظلوم و آزاده را روایت میکنند، در قالب عکس و ویدئو جمعآوری و در معرض دید عموم قرار دهد.
بخشها
الف: عکس
ب: ویدئو
پ: بخش مردمی (موبایلی)
موضوعات مسابقه
جنگ و کودکان
اثرات جنگ بر خانوادهها
صلح و نوعدوستی
جنگ ۱۲ روزه ایران
ایران و دفاع مشروع
عشق و انسانیت در میانه جنگ
ایثار در جنگ
شرایط ارسال عکس
شرکت برای همه آزاد است.
هر عکاس میتواند حداکثر ۱۰ فریم عکس در بخش آزاد ارسال کند.
عکسها باید در اندازه ۳۰×۴۵ و کیفیت ۳۰۰ dpi به دبیرخانه ارسال شوند.
هرگونه ویرایش مخدوشکننده ماهیت اصلی عکس ممنوع است.
استفاده از هوش مصنوعی ممنوع است.
عکسها میتوانند رنگی یا سیاهوسفید باشند.
آثار راهیافته به مرحله نهایی در قالب نمایشگاه به نمایش گذاشته میشوند.
آثار نهایی در کتاب جشنواره چاپ خواهند شد و به هر عکاس منتخب یک جلد کتاب اهدا میشود.
به آثار پذیرفتهشده برای نمایشگاه، حقالتصویر تعلق میگیرد.
میزان حق تصویر برای هر عکاس: ۵ میلیون ریال.
ارسال عکس تنها از طریق ایمیل به دبیرخانه امکانپذیر است.
ارسال آثار به منزله پذیرش مفاد فراخوان است.
نکته: در بخش عنوان ایمیل یا subject عبارت «مسابقۀ فیلم و عکس - بخش عکس» قید شود.
شرایط ارسال فیلم
شرکت برای همه آزاد است.
فیلمها باید در فرمت MP۴ یا MOV و با حجم حداکثر ۳۰۰ مگابایت برای مدت زمان تا ۳۰ ثانیه (جهت انتخاب اولیه) ارسال شوند.
ویدئوهای بخش اصلی نباید بیش از ۶۰ ثانیه باشند.
هر هنرمند میتواند حداکثر پنج اثر ارسال کند.
آثار باید از طریق ایمیل به دبیرخانه ارسال شوند.
ارسال اثر به منزله تأیید مالکیت اثر توسط ارسالکننده است.
ارسال آثار به معنای پذیرش مفاد فراخوان است.
نکته: در بخش عنوان ایمیل یا subject عبارت «مسابقه فیلم و عکس - بخش فیلم» قید شود.
شرایط بخش مردمی (موبایلی)
شرکت برای همه آزاد است.
متقاضیان میبایست فقط ویدئوهای مربوط به جشنواره را به دبیرخانه ارسال کنند
مالکیت آثار باید در اختیار ارسالکننده باشد. در غیر این صورت اثر از بخش مسابقه حذف خواهد شد و دبیرخانه هیچ مسئولیت حقوقی نخواهد داشت.
جشنواره حق نمایش آثار منتخب را خواهد داشت.
شرکتکنندگان موظفاند فرم ثبتنام را همراه با اثر به دبیرخانه ارسال کنند.
نکته: در بخش عنوان ایمیل یا subject عبارت «مسابقۀ فیلم و عکس - بخش مردمی» قید شود.
گاهشمار جشنواره
پایان مهلت ارسال آثار۵ آبان ماه ۱۴۰۴
داوری آثار ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۴
برگزاری نمایشگاه ۵ آذر ماه ۱۴۰۴ در محل کاخ جشنواره
جوایز
بخش عکس: تندیس، لوح تقدیر جشنواره و جایزه نقدی برای اثر برگزیده
بخش ویدئو: لوح تقدیر و جایزه نقدی برای اثر برگزیده
بخش مردمی (ویدئو): لوح تقدیر و جایزه نقدی برای اثر برگزیده
جوایز در مراسم اختتامیه جشنواره و در هر سه بخش به برگزیدگان اهدا خواهد شد.
شرکتکنندگان میتوانند آثار خود را به ایمیل جشنواره به نشانی fajrintfilmfestival@gmail.com ارسال کنند.
چهلوسومین جشنواره جهانی فیلم فجر با دبیری سید روحالله حسینی پنجم تا دوازدهم آذرماه سال جاری در شهر شیراز برگزار خواهد شد.