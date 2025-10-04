طبق آخرین آمار‌های اعلام میزان مصرف بنزین در شهریور ماه به یک میلیارد و ۴۰۹ میلیون لیتر رسید که یک رکورد در مصرف به شمار می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- در سال‌های اخیر، مصرف بنزین در بسیاری از کشور‌ها به ویژه در ایران با افزایش چشمگیری رو‌به‌رو شده است. این افزایش مصرف نه تنها به دلیل افزایش تعداد خودرو‌ها و وسایل نقلیه است، بلکه به کیفیت پایین بنزین نیز مرتبط می‌شودکه در همین راستا پیش از این رضا نواز  سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت از حذف بنزین معمولی و جایگزین شدن بنزین یورو ۴ خبر داد و گفت:بیان کرد:بنزین معمولی ممکن است رنگ‌هایی مانند سبز، صورتی یا قرمز داشته باشد، اما این رنگ‌ها نشان‌دهنده کیفیت بنزین نیستند بلکه رنگ سبز نشان‌دهنده بنزین یورو ۴و رنگ صورتی مربوط به بنزین معمولی است.

نواز به چالش‌های موجود در تولید بنزین سوپر و تقاضای آن در بازار اشاره کرد گفت: با توجه به افزایش مصرف بنزین در ایران، دولت مجبور به تأمین بنزین یورو ۴ به جای تنوع در سبد سوخت شده است.

سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت تاکید کرد: تولید بنزین با کیفیت در دستور کار و تلاش برای تولید بنزین یورو ۵ و بهبود کیفیت سوخت در کشور وجود دارد.

وی به دلیل محدودیت‌های تولید داخلی، واردات بنزین سوپر خارج از کشور طی ماه‌های آینده انجام می‌شود.  

 نواز به تلاش‌های دولت برای بهبود کیفیت سوخت و افزایش استاندارد‌های جایگاه‌های سوخت اشاره کرد گفت: با توجه به شرایط فعلی و نیاز به تأمین بنزین با کیفیت، امید است که این اقدامات به بهبود وضعیت سوخت در کشور کمک کند

 براساس این گزارش  با افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی، تعداد خودرو‌ها به طور قابل توجهی افزایش یافته است. این امر خود به افزایش تقاضا برای بنزین منجر شده است.

کارشناسان معتقدند که کیفیت بنزین تأثیر مستقیمی بر عملکرد خودرو‌ها و میزان مصرف سوخت دارد. بنزین‌های بی‌کیفیت می‌توانند باعث موارد زیر شوند:بنزین‌های بی‌کیفیت می‌توانند موجب کاهش کارایی موتور شوند و باعث شوند که خودرو بیشتر بنزین مصرف کند. اگر بنزین ناخالص باشد، ممکن است موتور به درستی کار نکند و در نتیجه مصرف سوخت افزایش یابد.

براساس این گزارش همزمان با اتمام تابستان و افزایش میزان تردد خودرو‌ها شاهد رشد چشمگیر مصرف بنزین هستیم به طوری که طبق آخرین آمار‌های شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی افزایش سفر‌ها در ماه پایانی تابستان و آغاز سال تحصیلی جدید عواملی بودند که به افزایش میزان توزیع بنزین در سراسر کشور منجر شدند. میزان مصرف بنزین در این ماه نوسانی ۲۰ میلیون لیتری داشت و بیشترین مصرف بنزین آخرین ماه فصل تابستان در روز ۲۲ شهریورماه با رقم ۱۵۴ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر و کم‌ترین مصرف نیز در روز ۲۱ شهریورماه با رقم ۱۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر به ثبت رسیده است.

میزان مصرف بنزین در دهه نخست شهریور ماه، جمعا یک میلیارد و ۴۰۹ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر بود، درحالی که این میزان در دهه دوم ماه مذکور به یک میلیارد و ۴۳۶ میلیون و ۷۳۰ هزار لیتر افزایش یافت. میزان توزیع بنزین در ۱۱ روز پایانی شهریورماه به یک میلیارد و ۵۴۵ میلیون و ۴۳۰ هزار لیتر رسید که این آمار از افزایش روزافزون میزان مصرف این فرآورده حکایت دارد.

به طور کلی، روند صعودی میانگین مصرف روزانه بنزین کشور از ۱۲۳.۵ میلیون لیتر در تیر به ۱۳۷.۷ میلیون لیتر در مرداد و ۱۴۱.۷ میلیون لیتر در شهریور، بیانگر افزایش مستمر تقاضا در دوره اوج سفر‌های تابستانی است که نشان دهنده حجم عملیات وسیع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران همزمان با ذخیره‌سازی سوخت زمستانی در نیروگاه‌های کشور است.

برچسب ها: مصرف بنزین ، تولید بنزین
استان تهران؛ صدرنشین مصرف بنزین کشور
معترضان به حذف یارانه به کجا مراجعه کنند؟
بنزین یورو ۴ جایگزین بنزین معمولی می‌شود
