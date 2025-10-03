باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال مس رفسنجان در هفته ششم لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۷ در ورزشگاه خانگی اش شهدای مس میزبان پیکان بود.

شاگردان رسول خطیبی که در ۵ هفته ابتدایی لیگ برتر بدون پیروزی بازی هایشان را پشت سرگذاشته بودند با انگیزه بالایی مقابل پیکان به میدان رفتند و در پایان با نتیجه ۲ - ۰ به برتری رسیدند.

آرمان رمضانی در دقیقه ۴۷ در محوطه جریمه با یک ضربه حساب شده دروازه پیکان را باز کرد.

در دقیقه ۵۸ مهدی شریفی با یک شوت زیبا و دیدنی دروازه پیکان را باز کرد تا شاگردان خطیبی حاشیه امنی برای خودشان ایجاد کنند.

در ادامه شاگردان سعید دقیقی تلاش زیادی برای جبران گل‌های خورده انجام دادند، اما نتوانستند دروازه مسی‌ها را باز کنند و با شکست راهی تهران شدند.