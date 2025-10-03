مس رفسنجان با نتیجه ۲ بر صفر موفق شد پیکان را شکست دهد تا اولین پیروزی‌اش در فصل جاری لیگ برتر را کسب کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال مس رفسنجان در هفته ششم لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۷ در ورزشگاه خانگی اش شهدای مس میزبان پیکان بود.

شاگردان رسول خطیبی که در ۵ هفته ابتدایی لیگ برتر بدون پیروزی بازی هایشان را پشت سرگذاشته بودند با انگیزه بالایی مقابل پیکان به میدان رفتند و در پایان با نتیجه ۲ - ۰ به برتری رسیدند.

آرمان رمضانی در دقیقه ۴۷ در محوطه جریمه با یک ضربه حساب شده دروازه پیکان را باز کرد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

در دقیقه ۵۸ مهدی شریفی با یک شوت زیبا و دیدنی دروازه پیکان را باز کرد تا شاگردان خطیبی حاشیه امنی برای خودشان ایجاد کنند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

در ادامه شاگردان سعید دقیقی تلاش زیادی برای جبران گل‌های خورده انجام دادند، اما نتوانستند دروازه مسی‌ها را باز کنند و با شکست راهی تهران شدند.

برچسب ها: لیگ برتر فوتبال ، مس رفسنجان ، پیکان ، رسول خطیبی ، سعید دقیقی
خبرهای مرتبط
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر گل گهر سیرجان
هفته ششم لیگ برتر فوتبال؛
پرسپولیس ۱ - ۱ گل گهر/ تساوی‌های متوالی سرخپوشان همچنان ادامه دارد
لیگ برتر فوتبال؛
ملوان ۱ - ۰ خیبر/ زارع مچ رحمتی را خواباند + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پرسپولیس ۱ - ۱ گل گهر/ تساوی‌های متوالی سرخپوشان همچنان ادامه دارد
قهرمان پارادوومیدانی جهان مدالش را به سردار حاجی‌زاده تقدیم کرد
رونمایی از توپ جام جهانی ۲۰۲۶ + عکس
نگاهی به آمار ساپینتو در تیم فوتبال استقلال
کسب چهارمین مدال طلای پارادوومیدانی جهان توسط باجلوند
جوانمردی پنجمین طلا را صید کرد/ مدال‌های ایران دو رقمی شد
باشگاه‌های ایرانی خواستار جذب مهاجم جوان روبین کازان روسیه شدند
واگذاری زمین هزار متری به فدراسیون والیبال برای احداث کمپ تخصصی
علت نتایج ضعیف تیم استقلال چیست؟ + فیلم
ساپینتو برای بازی با چادرملو همه بازیکنان را در اختیار دارد
آخرین اخبار
آلومینیوم اراک ۱ - ۰ شمس آذر/ پیروزی شاگردان حسینی در دوئل ۱۰ نفره + فیلم
مس رفسنجان ۲ - ۰ پیکان/ تیم خطیبی بالاخره رنگ برد را دید + فیلم
زمان بازی‌های تیم امید در جام ملت‌ها مشخص شد
نشان برنز اباذری در لیگ جهانی کاراته وان سری آ مالزی ۲۰۲۵
ملوان ۱ - ۰ خیبر/ زارع مچ رحمتی را خواباند + فیلم
پرسپولیس ۱ - ۱ گل گهر/ تساوی‌های متوالی سرخپوشان همچنان ادامه دارد
علت نتایج ضعیف تیم استقلال چیست؟ + فیلم
مرحله ششم مسابقات آزاد آهداف پروازی؛ دادگر و بیرانوند قهرمان شدند
جوانمردی پنجمین طلا را صید کرد/ مدال‌های ایران دو رقمی شد
باشگاه‌های ایرانی خواستار جذب مهاجم جوان روبین کازان روسیه شدند
از برد‌های ادامه‌دار تیم ملی والیبال تا برد هفت گله استقلال در ورزش بانوان + فیلم
قرارداد بلندمدت تاتنهام با رودریگو بنتانکور
ساپینتو برای بازی با چادرملو همه بازیکنان را در اختیار دارد
رونمایی از توپ جام جهانی ۲۰۲۶ + عکس
چهره نفرات صعود کننده به نیمه نهایی مشخص شد
قهرمان پارادوومیدانی جهان مدالش را به سردار حاجی‌زاده تقدیم کرد
کسب چهارمین مدال طلای پارادوومیدانی جهان توسط باجلوند
پارادوومیدانی قهرمانی جهان؛ الفت نیا در جایگاه چهارم ایستاد
نگاهی به آمار ساپینتو در تیم فوتبال استقلال
واگذاری زمین هزار متری به فدراسیون والیبال برای احداث کمپ تخصصی
پرسپولیس- گل گهر سیرجان؛ شاگردان هاشمیان درصدد نخستین برد در خانه
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر گل گهر سیرجان
شکست کابوس‌وار رم در لیگ اروپا در شب پنالتی‌های نفرین شده+ فیلم
برای صعود در آسیا باید ۳ بازی خود را ببریم/ بحث تغییر مدیرعامل باشگاه سپاهان مطرح نیست
کامبک استقلال خوزستان مقابل شکست‌ناپذیر لیگ