صالح اباذری، نماینده وزن ۸۴+ کیلوگرم کشورمان صاحب مدال برنز لیگ جهانی کاراته وان سری آ مالزی ۲۰۲۵ شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله پایانی رقابت‌های لیگ جهانی کاراته وان سری آ ۲۰۲۵ به میزبانی کوالالامپور مالزی از امروز (۱۱ مهر ۱۴۰۴) با پیگیری رقابت‌های کاتا انفرادی بانوان و آقایان و کومیته اوزان ۸۴+ کیلوگرم آقایان و ۶۸+ کیلوگرم بانوان پیگیری شد که صالح اباذری موفق به کسب نشان برنز شد.

صالح اباذری در وزن ۸۴+ کیلوگرم کشورمان با برتری ۶ بر صفر مقابل نماینده مصر در دور اول، در دور دوم کاراته کای ایتالیا را با نتیجه ۴ بر صفر پشت سر گذاشت و در رقابت سوم خود با نتیجه ۲ بر یک مقابل ژاپن شکست خورد و با راهیابی نماینده ژاپن به فینال، اباذری راهی جدول رپه شارژ شد.

اباذری در دور اول جدول شانس مجدد با نتیجه ۷ بر ۲ نماینده اندونزی را پشت سر گذاشت و سپس با نتیجه ۲ بر صفر مقابل دیگر کاراته کای ایتالیا به پیروزی رسید و راهی دیدار رده بندی شد. اباذری در رقابت کسب نشان برنز با نتیجه ۹ بر صفر کاراته کای فرانسه را شکست داد و صاحب مدال برنز رقابت‌های لیگ جهانی کاراته وان سری آ مالزی ۲۰۲۵ شد.

دیگر کاراته کا‌های ایرانی حاضر در روز اول این رقابت ها، دستشان از رسیدن به مدال لیگ جهانی سری آ کوتاه ماند. فردا و در دومین روز این مسابقات، کاتا تیمی بانوان و آقایان، کومیته اوزان ۵۰- و ۵۵- کیلوگرم بانوان و اوزان ۶۰- و ۶۷- کیلوگرم آقایان پیگیری می شود.