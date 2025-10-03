آلومینیوم اراک با برتری یک گله شمس آذر قزوین را مغلوب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - درچارچوب هفته ششم لیگ برتر فوتبال تیم فوتبال آلومینیوم اراک در ورزشگاه خانگی اش امام خمینی از ساعت ۱۷:۱۵ میزبان شمس آذر قزوین بود.

این بازی در نیمه اول و دوم پایاپا دنبال می‌شد تا اینکه در دقیقه ۶۳ امیرمحمد هوشمند مدافع آلومینیوم اراک با دریافت کارت زرد دوم از بازی اخراج شد. ۱۲ دقیقه بعد صائب محبی بازیکن شمس آذر نیز با دریافت کارت زرد دوم از بازی اخراج شد تا ۲ تیم ده نفر شوند.

بازی تا دقایق پایانی بدون گل دنبال می‌شد تا اینکه در دقیقه ۸۶ بهرام گودرزی دروازه شمس آذر را باز کرد.

تلاش‌های شاگردان وحید رضایی برای تساوی بازی مثمرثمر واقع نشد و درپایان با شکست اراک را ترک کردند.