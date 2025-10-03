باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - آیین افتتاحیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان و نوجوانان جمعه ۱۱ مهر ماه در سالن اجلاس سران اصفهان برگزار شد.
حامد جعفری دبیر سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان بیان کرد: امشب در آیین افتتاحیه سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در شهری گردهم آمدهایم و چه شعاری زیباتر از «رؤیاهای کودکانه؛ بر پرده نقش جهان» که جایگاه این جشنواره را معرفی میکند.
وی ادامهداد: سینمای کودک، در نگاه نخست ساده مینماید، اما در واقع یکی از دشوارترین و عمیقترین گونههای هنری است؛ زیرا فیلمسازان این عرصه باید جهانی بیافریند که هم سرگرمکننده باشد هم آموزنده، هم خیالانگیز و هم ریشهدار در حقیقت، هم چشم را بنوازد و هم قلب و ذهن کودک را پرورش دهد.
جعفری افزود: این مهم، دقتی ویژه در روایت، طراحی شخصیتها، ریتم داستان و حتی انتخاب رنگ و موسیقی را میطلبد. چرا که کودکان صادقترین تماشاگران سینما هستند و هیچگونه تصنعی را برنمیتابند.
دبیر جشنواره عنوان کرد: پس با کودک، فقط از جنس صداقت میتوان سخن گفت و همین ویژگی، کار برای فیلمسازان را «سهل و ممتنع» میسازد اما سینمای کودک ایران امتیازی برجسته هم دارد؛ تکیه اش بر فرهنگ و زیستبوم ایرانی است.
جعفری اضافه کرد: تجربه چهار دهه گذشته نشان میدهد که همین ارزشها به سینمای ما توانایی داده است تا به زبانی جهانی سخن بگوید. مفاهیمی چون تعلق به خانواده، عشق به سرزمین، پایداری و امید، در دل فرهنگ ما ریشه دوانده اند و در عین حال برای همه کودکان جهان فهم پذیر هستند.
دبیر جشنواره تصریح کرد: از این رهگذر ظرفیتی فراتر از مرزها برای سینمای کودک که با هویت ایرانی گره خورده، پیش روی ماست آن هم درست در روزگاری که کودکانش بیش از هر زمان دیگری، در معرض بمباران تصویری و محتوایی بی ریشه هستند. بنابراین سینمای کودک ایران پناهگاهی است برای بازآفرینی رؤیاها، اخلاق و انسانیت.
وی اضافه کرد: آنچه گفتیم برای سینمای کودک نه یک محدودیت که بزرگترین مزیت رقابتی ماست، کلید حضور جهانی ما، وفاداری به همین الزامات و ریشه ها و تبدیل آنها به روایتهایی خلاقانه و امروزی است و صد البته باید به خاطر داشته باشیم که هر فیلم کودک، تنها یک اثر هنری نیست، بلکه پلی است میان نسلها و ملتها.
وی گفت: رؤیاهای کودکان، سرمایههای آینده هستند و پرده سینما جایی است که این رؤیاها تجلی مییابند. همچنین امروز همه ما به این امید اینجا هستیم که جشنواره سیوهفتم، گام موثری باشد برای نقش بستن زیباترین رؤیاهای کودکان سرزمینمان.
💢دبیر اجرایی جشنواره کودک در مراسم افتتاحیه:
برای تحقق رویای کودکان برنامههای ویژهای داریم
دبیر اجرایی جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان بیان کرد: عملی کردن شعار جشنواره یعنی «رویاهای کودکانه بر پرده نقش جهان» مستلزم این است که هنرمندان این موضوع را در عالم واقعیت تحقق ببخشند.
کمال حیدری دبیر اجرایی جشنواره در مراسم افتتاحیه این رویداد گفت: خرسندم که از شهر فرهنگ و هنر و تمدن اصفهان به شما عرض سلام دارم. باید بگویم که همه در تدارک این بودند که این لحظات خوش را تقدیم شما کنند. هر سال ما به دنبال این هستیم که قدمی بهتر از قبل برداریم چون عملی کردن شعار جشنواره یعنی «رویاهای کودکانه بر پرده نقش جهان» مستلزم این است که هنرمندان این موضوع را در عالم واقعیت تحقق ببخشند تا بتوانیم همان طور که به سمت قله حرکت میکنیم کودکان هم بهتر مسیر خود را پیدا کنند.
وی اضافه کرد: هر سال در این ایام شور و نشاط به کشور تزریق میشود و امیدوارم تمامی کشور از این موضوع استفاده کنند. این جشن گرامیداشت عزیزانی است که در این عرصه فعال هستند اما باید برای کودکان و نوجوانان سرمایهگذاری شود و غنای برنامهها را بیشتر کنیم.
حیدری عنوان کرد: برای غنای بیشتر با همراهی دبیرخانه جشنواره بیش از ۱۵۰۰ نفر داور و خبرنگار کودک حصور یافتند تا اتفاقات خوبی رقم بزنند و به همین واسطه امسال ما ۳۷۰ برنامه در مناطق مختلف شهر اصفهان اجرا خواهیم کرد. در نظر داریم جشنواره نوجوانان اصفهان را هم برگزار کنیم. ما معتقدیم اصفهان شهر هنر است و یکی از شعارهای ما هر کودک اصفهانی یک هنرمند است و امیدوارم این جشنواره در حوزه تئاتر، موسیقی، سینما، خوشنویسی و... به خوبی برگزار شود و قدمی شایسته برای تعالی هنر برداریم.
حیدری در پایان سخنانش با اشاره به کودکان غزه بیان کرد: دلمان پر از غصه است برای کودکان غزه و همه کسانی که نمیتوانند کودکی کنند. از همین جا ادای احترام میکنیم به کودکان جنگ دوازده روزه، کودکان یمن، کودکان غزه و... امیدوارم سال آینده جشنواره ما همزمان باشد با نابودی غده سرطانی یعنی اسراییل.
شایان ذکر است در این مراسم حامد جعفری دبیر جشنواره، مهدی جمالینژاد استاندار اصفهان، علی قاسمزاده شهردار اصفهان، کمال حیدری مدیر اجرایی جشنواره، علی صالحی رئیس کمسیون فرهنگی شورای شهر اصفهان و جمعی از مدیران جشنواره و مسئولین استانی حضور داشتند.