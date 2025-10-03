باشگاه خبرنگاران جوان - سید علی حسینی _ سرهنگ داداش تبار فرمانده انتظامی شهرستان بابل با اعلام این خبر گفت : روز گذشته یک تیم گشتی پلیس از یگان امداد در سطح شهر در حال گشتزنی بود که به یک موتور بیپلاک با ۳ سرنشین آن مشکوک میشود که جهت بررسی بیشتر به راکب موتور دستور توقف میدهد
وی تصریح کرد : ولی متاسفانه راکب از دستور توقف پلیس امتناع کرده و اقدام به فرار میکند که به دلیل ترافیک موجود متوقف میشود
فرمانده انتظامی بابل با اشاره به قدرتنمایی متهمین با سلاح سرد در مقابل مامورین پلیس افزود : پس از توقف مامورین اقدام به بازرسی افراد مشکوک را داشتند که با ممانعت آنها روبهرو میشوند و پس از درخواست مجدد پلیس برای همکاری قمهای که در زیر لباسش مخفی بود را در آورده و اقدام به قدرت نمایی در مقابل مامورین کرده
سرهنگ داداش تبار با تاکید بر زمین گیر کردن یکی از متهمین با استفاده از قانون به کار گیری سلاح توسط مامورین گفت : پس از قدرت نمایی متهم با قمه و هشدار چندباره پلیس جهت تسلیمشدن که هر بار با ممانعت متهم روبهبر میگردید ، مامور حاضر در صحنه با استفاده از قانون به کارگیری سلاح متهم را زمینگیر کرده و جهت طی مراحل درمانی به بیمارستان منتقل گردید
وی ادامه داد : با بررسیهای صورت گرفته از متهمین مشخص گردید همه آنها دارای سوابق کیفری بودند که یکی از آنها زندانی بوده و در غیبت به سر میبرده و همچنین اموال در اختیارشان به مانند موتور سیکلت و تلفن همراه هم سرقتی بوده
فرمانده انتظامی بابل با هشدار به برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی افزود : به آن درسته از افرادی که بخواهند به هر دلیلی در سطح شهر یا مکانهای عمومی با ایجاد رعب و وحشت و قدرتنمایی سبب سلب آرامش و امنیت شهروندان شوند هشدار میدهم این فکر را از دهنشان بیرون کنند چرا که با سد محکمی به نام پلیس مقتدر برخورد خواهند کرد و پلیس هم با توجه به خط قرمزش که امنیت مردم است از هیچ اقدامی برای برخورد با این افراد کوتاهی نخواهد کرد.