باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - وحید هاشمیان سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از تساوی تیمش مقابل گل‌گهر سیرجان اظهار کرد: به نظرم یکی از بازی‌های خوب پرسپولیس در چند وقت گذشته این بازی بود. موقعیت‌های بسیار خوب و شانس‌های بزرگی خلق کردیم. طبیعتاً تیم‌هایی که مقابل ما بازی می‌کنند بازی بسته‌ای انجام می‌دهند تا از اشتباهات و ضدحملات استفاده کنند. گلی هم که خوردیم روی یک اتفاق بود. شانس‌های بسیار خوبی داشتیم.

او افزود: باید از تمام بازیکنانم تشکر کنم، آنها با تمام وجود تلاش کردند. حتی بعد از گل نظم تیم را حفظ کردیم و توانستیم موقعیت‌های خوبی ایجاد کنیم. نکته مثبت بازی ما این بود که مصدومان تیم برگشتند. حتی تعویض‌های ما روی زمان‌هایی بود که پزشکان به ما داده بودند. یعنی بازیکنان ما هنوز به آمادگی صد درصدی نرسیدند. یا حتی اینکه یک نیمه بتوانند بازی کنند. بعضی‌ها هم از دقیقه ۶۰ یا ۷۰ و یا اینکه ارونوف فقط ۱۰ دقیقه می‌توانست بازی کند. با این روند بزرگ‌ترین کاری که باید انجام دهیم گل زدن است. اگر گل بزنیم با بازی خوبی ارائه کنیم، قطعاً روز‌های خوبی پیش روی ما هست. از هواداران تشکر می‌کنم که در ورزشگاه حضور پیدا کردند. قطعاً خودمان هم از مساوی راضی نیستیم و در بازی‌های آینده محکوم به برد هستیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در واکنش به اعتراض هواداران از روی سکو‌ها نسبت به او و درویش و اینکه آنها امروز در لحظاتی برانکو را تشویق کردند، گفت: من تا روزی که اینجا هستم تمام تلاشم را برای بهتر کردن تیم می‌گذارم. مشخص است که تیم ما رشد خوبی داشته است و بازیکنان بازی بسیار خوبی انجام دادند. اگر شانس‌های ما گل شود بازی‌ها عوض خواهد شد. متأسفانه ما مقابل ملوان، فولاد و این بازی از فرصت‌ها استفاده نکردیم. تا روزی که من اینجا باشم با تمام تلاش و قدرت به کارم ادامه می‌دهم. سعی می‌کنیم از بازی بعد نتایج خیلی خوبی بگیریم. جایگاه پرسپولیس بالای جدول است و باید به این جایگاه برگردیم.

هاشمیان در مورد اینکه چه برنامه‌ای برای تعطیلی پیش روی لیگ برتر دارد، بیان کرد: ابتدا باید ببینیم تعداد ملی‌پوشان تیم‌مان چند نفر است. این خیلی می‌تواند نقش مهمی در برنامه ما داشته باشد. امیدواریم در این زمان کنعانی‌زادگان بهبودی پیدا کند. اوریه هم شاید بتواند از ۷، ۸ روز دیگر کارش را شروع کند. مثلاً امروز اورونوف حداکثر ۱۰ تا ۱۵ دقیقه می‌توانست بازی کند، همچنین صادقی و عمری. امیدوارم در این زمانی که داریم بازیکنان مصدوم را به شرایط خوب تیمی برسانیم. ما یک بازی دوستانه هم گذاشتیم تا بازیکنان به شرایط خوبی برسند. امیدواریم بازیکنان ملی‌پوش هم به سلامتی برگردند. قطعا توقع همه ما چیزی جز قهرمانی نیست. امروز بازیکنان ما با تمام وجود بازی کردند و لایق پیروزی بودیم. طبیعی است وقتی یک تیم بالا بازی می‌کند اگر از موقعیت‌ها استفاده نکند دچار ضدحمله می‌شود. امیدوارم بعد از فیفادی نتایجی در خور شأن باشگاه پرسپولیس داشته باشیم.



او درباره جلسه هفته گذشته‌اش با اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس تصریح کرد: از زمانی که من آمدم وقت نشد که جلسه داشته باشیم. معمولاً جلسه یک یا ۲ ماه یک بار برگزار می‌شود. یک مقدار موشکافانه نیاز‌های تیم را بررسی کردیم. برنامه‌ای ارائه کردیم و در مورد مصدومان توضیح دادیم. در مورد راهکار‌ها هم صحبت کردیم. یک جلسه بسیار خوب بود صحبت‌های خوبی رد و بدل شد. امیدوارم در آینده از این جلسات بیشتر باشد و غیر از این چیز دیگری نبود.

هاشمیان درباره این سوال که شما می‌گویید بازیکن ندارید، اما فرشاد احمدزاده را در پست دفاع چپ به جای میلاد محمدی بازی می‌دهید! به نظر می‌رسد تعویض‌های شما بیشتر جنبه امتحان دارد. آیا از این تعویض‌ها راضی هستید؟ بیان کرد: فرشاد احمدزاده کارت گرفته بود و امکان داشت کارت دوم را بگیرد. میلاد محمدی هم روند خوبی در چند هفته گذشته داشته است. بحث دیگر هم این است که تغییر تاکتیکی داشتیم. به این خاطر احمدزاده را تعویض کردیم تا کارت دوم را نگیرد و تیم هم هجومی‌تر بازی کند. خیلی‌ها در شرایط تمرینی ما نیستند. مثلاً خدابنده‌لو در پستی که ما می‌گوییم بازی کرده است. ما دیروز هم با کادر پزشکی گفت‌و‌گو داشتیم. قطعاً برای تعویض باید خیلی چیز‌ها را مراعات کنیم. تعویض‌های ما به خاطر جلوگیری از دریافت کارت قرمز و هجومی کردن بود. هدف ما برد بود و دوست داشتیم تا دقیقه آخر حمله کنیم و به نظرم تعویض‌ها نتیجه داد. ما عمری و صادقیان را بعد از مدت‌ها توانستیم بازی دهیم. اورونوف امروز با میل خودش وارد زمین شد. اینها به خاطر مسائل پزشکی است.

او راجع به مشکل گلزنی تیمش هم تصریح کرد: اگر دقت کنید در صحنه‌ای که بیفوما توپ را داد، توپ از مقابل سه بازیکن ما رد شد و رفت. اگر این توپ‌ها گل می‌شد الان این بحث‌ها نمی‌شد. این پیشرفت خوبی است که ما علاوه بر اینکه از پشت محوطه گل می‌زنیم، به داخل محوطه هم می‌رویم. همانطور که گفتم جایگاه پرسپولیس صدر جدول است، اما امسال فشردگی بازی‌ها و بسته بودن تیم‌ها یک مقدار باعث شده خیلی از تیم‌ها در شرایط آرمانی نباشد، اما امروز به جرأت می‌گویم که یکی از بهترین بازی‌های‌مان را انجام دادیم. در فوتبال همیشه نتیجه تعیین کننده‌تر از این صحبت‌ها است. امیدوارم بعد از تعطیلات پیش رو بتوانیم یک روند درخشانی داشته باشیم.

هاشمیان در پاسخ به این سوال که «آیا تشکر شما از بازیکنان از عمق وجودتان است یا می‌خواهید خود را سپر بلای بازیکنان کنید تا به آنها فشاری نیاید؟ عنوان کرد: قطعاً ما بازی را فردا ۲، ۳ بار دیگر می‌بینیم و آنالیز می‌کنیم. بازی که من امروز دیدم به نظرم بازیکنان همه تلاش‌شان را کردند. زمانی که تیم‌های بزرگ گل می‌خورند دچار آشفتگی می‌شوند، اما ما نظم‌مان را حفظ کردیم. بازیکنانم امروز همه چیزشان را گذاشتند. البته مطمئنم بازیکنان داخل تیم می‌نشینند و از هم انتقاد می‌کنند و انتظارات‌شان را بالا می‌برند، اما چیزی که من گفتم صادقانه بود و اگر غیر از این بود از آنها تشکر نمی‌کردم.



او در مورد تشکرش از پیام نیازمند در آخر بازی خاطر نشان کرد: من در پایان بازی از همه بازیکنان تشکر می‌کنم. از دفاع‌مان خصوصاً پورعلی‌گنجی که دچار سرماخوردگی بود. ابرقویی هم از ناحیه کشاله پا گرفتگی داشت.۳، ۴ بازیکن ما فداکارانه بازی کردند. از همه آنها تشکر می‌کنم. پیام نیازمند هم به خاطر اینکه هم بازیکنان خوبی است و هم شخصیت خوبی دارد تشکر می‌کنم و امیدوارم درخشش ادامه داشته باشد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در واکنش به این سؤال که مشکل گلزنی پرسپولیس پابرجاست و توپ‌ها به گل نمی‌رود و با این شرایط مشکل موجود چطور قرار است برطرف شود، گفت: علی علیپور با چهار گل صدرنشین جدول گلزنان است. بازیکنان ما ضربه‌شان را می‌زنند و این دلیل نمی‌شود که ما مثلاً چهار مهاجم بگذاریم، سه گل می‌زنند. در مورد یارگیری همانطور که گفتم ما علیپور را داریم که خیلی خوب کار می‌کند و بازیکنان دیگر هم خودشان را به خوبی در موقعیت گل قرار می‌دهند. به نظرم خیلی از تیم‌ها از موقعیت‌های‌شان و از فرصت‌ها استفاده می‌کنند. بعضی وقت‌ها هم این اتفاق می‌افتد. ما هفته گذشته تمرینات هجومی و ضربه‌زنی به چارچوب را انجام دادیم و در این فرصت هم بیشتر تلاش می‌کنیم. امیدوارم از هفته بعد که خارج از خانه بازی داریم بتوانیم نتایج خوبی بگیریم.