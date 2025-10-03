باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مهدی تارتار سرمربی تیم فوتبال گل گهر سیرجان پس از تساوی برابر تیم پرسپولیس اظهار کرد : بازی جذابی دیدیم و توپ کاملاً در گردش بود؛ یا در محوطه جریمه حریف یا محوطه جریمه ما. هواداران بازی زیبایی را تماشا کردند و هر 2 تیم، موقعیتهای زیادی داشتند.
او افزود: حیف شد. فرزین گروسیان یکی از دروازهبانان خوب کشورمان است و شرایط خیلی خوبی دارد. با این حال، او در آن صحنه کمتجربگی کرد. این صحنه و صحنه مشکوک دیگری که در محوطه جریمه حریف رخ داد، باید کارشناسی (داوری) شود. فکر میکنم تساوی میتوانست نتیجهای عادلانه باشد.
سرمربی تیم فوتبال گلگهر سیرجان درباره شعارهای سر داده شده علیه مدیرعامل و سرمربی پرسپولیس خاطرنشان کرد: من میتوانم درباره تیم خودم صحبت کنم. شرایط پرسپولیس به خودشان مربوط است و انشاالله این تیم در ادامه راه موفق باشد.
تارتار در واکنش به خبرنگاری که از دلیل ثبت پُرتعداد نتیجه تساوی در دیدارهای لیگ برتر پرسید، عنوان کرد: برد و باخت امروز زیاد بود! حساسیت دیدارها و اختلاف بودجه تیمها در این موضوع مؤثر است. برخی تیمها بالای هزار میلیارد تومان هزینه کردهاند و تیمهای ضعیفتر میخواهند جلوی آنها بازنده نباشند. این نکته میتواند دلیل اصلی تساویها باشد.
او به نقش تغییرات مدیریتی و کادر فنی در ثبت تساویها اشاره کرد و گفت: عدم ثبات مدیران و مربیان نیز در این زمینه تأثیرگذار است. وقتی ثبات نیست، ترس بیشتر میشود و بازیهای کمتری، زیبا از آب درمیآید.
سرمربی تیم فوتبال گلگهر سیرجان درباره سرمربیان جوانی که در لیگ برتر فعالیت میکنند، اظهار کرد : خوشحال هستم که مربیان باانگیزه و پُرتلاش، به مربیان قدیمی اضافه شدهاند. در مربیگری نیز شناسنامه مهم نیست و انگیزه و اشتیاق به کار اهمیت دارد. مربیانی چون یحیی گلمحمدی را داریم که کارشان را انجام میدهند.
تارتار با اشاره به لزوم حضور مربیان باتجربه در فوتبال گفت: این رقابت (میان مربیان جوان و باتجربه) باید وجود داشته باشد و آن را در دنیا هم میبینیم. کارلو آنچلوتی با این سن (66 سال) سرمربیگری برزیل را قبول میکند. جوانان خوبی داریم و به نظرم شجاعتی که جوانترها دارند، باتجربهها ندارند. همین موضوع باعث میشود تیمها فوتبال شجاعانهای بازی کنند.
او درباره استفاده هواداران پرسپولیس از بلندگو در ورزشگاه شهدای شهر قدس تصریح کرد: این اتفاق واقعاً عجیب بود. ما نمیتوانستیم با بازیکنان حرف بزنیم. فکر نمیکنم ورود بلندگو به ورزشگاه مجاز باشد و به همین دلیل از نیمه دوم جلوی آن را گرفتند. این شرایط، تمرکز همه را به هم زده بود. فوتبال باید به درستی برگزار شود.
سرمربی تیم فوتبال گلگهر در واکنش به خبرنگاری که گفت تعدادی از هواداران پرسپولیس معتقدند تارتار بهترین گزینه ایرانی برای سرمربیگری پرسپولیس است، عنوان کرد: من تحت قرارداد باشگاه بسیار خوب گلگهر هستم و نه به این مسئله فکر کردهام که تمرکزم گرفته شود، نه پیشنهادی شده است. اصلاً صحیح نیست درباره این مسئله صحبت کنیم.
تارتار در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است در آینده به پیشنهاد سرمربیگری پرسپولیس پاسخ مثبت بدهد یا خیر، خاطرنشان کرد: فعلاً در گلگهر هستم و کارم را با تمام وجود انجام میدهم. برای پرسپولیس و هوادارانش آرزوی موفقیت میکنم.