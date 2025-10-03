تیم ملی والیبال بانوان در سومین و آخرین دیدار خود در مرحله مقدماتی مسابقات والیبال آسیای مرکزی مقابل ازبکستان میزبان این رقابت‌ها پیروز میدان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز جمعه در سومین روز مسابقات والیبال قهرمانی بانوان آسیای مرکزی ۲۰۲۵ که به میزبانی تاشکند برگزار می‌شود، تیم ملی والیبال به مصاف ازبکستان میزبان رفت و با نتیجه سه بر صفر به پیروزی رسید.

ملی‌پوشان ایران در سه ست متوالی و با نتایج ۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۱۴ و ۲۵ بر ۱۶ حریف خود را شکست دادند تا سومین برد متوالی خود را جشن بگیرند. شاگردان لی دو هی با کسب این پیروزی ۵.۸۳ امتیاز در رنکنیگ فدراسیون جهانی والیبال کسب و به رتبه چهل و نهم صعود کردند.

پیش از این تیم ملی والیبال بانوان ایران مقابل تیم‌های قرقیزستان و تاجیکستان به میدان رفته بود که در هر دو بازی با اقتدار پیروز میدان شد.

ترکیب آغازکننده ایران در این دیدار شامل آیتک سلامت، شبنم علیخانی، ریحانه کریمی، نگار هاشمی، فاطمه خلیلی و الهه پورصالح بود. همچنین شقایق حسن‌خانی، زهرا کریمی، پریا حاجتمند، نورا محمدی، فاطمه منظوری، نازنین علیزاده، زهرا صالحی و غزاله بستان دیگر بازیکنان تیم ملی در این رقابت‌ها هستند.

قضاوت این دیدار برعهده شادی نظرامانوف از تاجیکستان، نوربک کالیکوف از قرقیزستان و زینب حقی داور ذخیره این مسابقه بودند.

تیم ملی والیبال بانوان ایران فردا استراحت خواهد داشت و روز یکشنبه سیزدهم مهر در دیدار نهایی مجددا به مصاف ازبکستان می‌رود.

برچسب ها: والیبال بانوان ، مسابقات والیبال
خبرهای مرتبط
آغاز تورنمنت بین‌المللی چهارجانبه والیبال در اردکان
مازندران با ۴ نماینده در لیگ دسته اول والیبال کشور
برنامه یک‌چهارم نهایی والیبال قهرمانی جهان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پرسپولیس ۱ - ۱ گل گهر/ تساوی‌های متوالی سرخپوشان همچنان ادامه دارد
قهرمان پارادوومیدانی جهان مدالش را به سردار حاجی‌زاده تقدیم کرد
رونمایی از توپ جام جهانی ۲۰۲۶ + عکس
علت نتایج ضعیف تیم استقلال چیست؟ + فیلم
جوانمردی پنجمین طلا را صید کرد/ مدال‌های ایران دو رقمی شد
کسب چهارمین مدال طلای پارادوومیدانی جهان توسط باجلوند
باشگاه‌های ایرانی خواستار جذب مهاجم جوان روبین کازان روسیه شدند
آلومینیوم اراک ۱ - ۰ شمس آذر/ پیروزی شاگردان حسینی در دوئل ۱۰ نفره + فیلم
ملوان ۱ - ۰ خیبر/ زارع مچ رحمتی را خواباند + فیلم
ساپینتو برای بازی با چادرملو همه بازیکنان را در اختیار دارد
آخرین اخبار
لیگ برتر فوتبال بانوان؛ پیروزی پرگل خاتون بم و توقف پرسپولیس
والیبال آسیای مرکزی؛ صعود تیم ملی بانوان به فینال با شکست ازبکستان
تساوی عادلانه بود/ به سرمربیگری در پرسپولیس فکر نمی کنم
هاشمیان: لایق برد برابر تیم گل گهر بودیم/ توقع ما چیزی به جز قهرمانی نیست
آلومینیوم اراک ۱ - ۰ شمس آذر/ پیروزی شاگردان حسینی در دوئل ۱۰ نفره + فیلم
مس رفسنجان ۲ - ۰ پیکان/ تیم خطیبی بالاخره رنگ برد را دید + فیلم
زمان بازی‌های تیم امید در جام ملت‌ها مشخص شد
نشان برنز اباذری در لیگ جهانی کاراته وان سری آ مالزی ۲۰۲۵
ملوان ۱ - ۰ خیبر/ زارع مچ رحمتی را خواباند + فیلم
پرسپولیس ۱ - ۱ گل گهر/ تساوی‌های متوالی سرخپوشان همچنان ادامه دارد
علت نتایج ضعیف تیم استقلال چیست؟ + فیلم
مرحله ششم مسابقات آزاد آهداف پروازی؛ دادگر و بیرانوند قهرمان شدند
جوانمردی پنجمین طلا را صید کرد/ مدال‌های ایران دو رقمی شد
باشگاه‌های ایرانی خواستار جذب مهاجم جوان روبین کازان روسیه شدند
از برد‌های ادامه‌دار تیم ملی والیبال تا برد هفت گله استقلال در ورزش بانوان + فیلم
قرارداد بلندمدت تاتنهام با رودریگو بنتانکور
ساپینتو برای بازی با چادرملو همه بازیکنان را در اختیار دارد
رونمایی از توپ جام جهانی ۲۰۲۶ + عکس
چهره نفرات صعود کننده به نیمه نهایی مشخص شد
قهرمان پارادوومیدانی جهان مدالش را به سردار حاجی‌زاده تقدیم کرد
کسب چهارمین مدال طلای پارادوومیدانی جهان توسط باجلوند
پارادوومیدانی قهرمانی جهان؛ الفت نیا در جایگاه چهارم ایستاد
نگاهی به آمار ساپینتو در تیم فوتبال استقلال
واگذاری زمین هزار متری به فدراسیون والیبال برای احداث کمپ تخصصی
پرسپولیس- گل گهر سیرجان؛ شاگردان هاشمیان درصدد نخستین برد در خانه
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر گل گهر سیرجان
شکست کابوس‌وار رم در لیگ اروپا در شب پنالتی‌های نفرین شده+ فیلم
برای صعود در آسیا باید ۳ بازی خود را ببریم/ بحث تغییر مدیرعامل باشگاه سپاهان مطرح نیست