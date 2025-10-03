باشگاه خبرنگاران جوان - امروز جمعه در سومین روز مسابقات والیبال قهرمانی بانوان آسیای مرکزی ۲۰۲۵ که به میزبانی تاشکند برگزار می‌شود، تیم ملی والیبال به مصاف ازبکستان میزبان رفت و با نتیجه سه بر صفر به پیروزی رسید.

ملی‌پوشان ایران در سه ست متوالی و با نتایج ۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۱۴ و ۲۵ بر ۱۶ حریف خود را شکست دادند تا سومین برد متوالی خود را جشن بگیرند. شاگردان لی دو هی با کسب این پیروزی ۵.۸۳ امتیاز در رنکنیگ فدراسیون جهانی والیبال کسب و به رتبه چهل و نهم صعود کردند.

پیش از این تیم ملی والیبال بانوان ایران مقابل تیم‌های قرقیزستان و تاجیکستان به میدان رفته بود که در هر دو بازی با اقتدار پیروز میدان شد.

ترکیب آغازکننده ایران در این دیدار شامل آیتک سلامت، شبنم علیخانی، ریحانه کریمی، نگار هاشمی، فاطمه خلیلی و الهه پورصالح بود. همچنین شقایق حسن‌خانی، زهرا کریمی، پریا حاجتمند، نورا محمدی، فاطمه منظوری، نازنین علیزاده، زهرا صالحی و غزاله بستان دیگر بازیکنان تیم ملی در این رقابت‌ها هستند.

قضاوت این دیدار برعهده شادی نظرامانوف از تاجیکستان، نوربک کالیکوف از قرقیزستان و زینب حقی داور ذخیره این مسابقه بودند.

تیم ملی والیبال بانوان ایران فردا استراحت خواهد داشت و روز یکشنبه سیزدهم مهر در دیدار نهایی مجددا به مصاف ازبکستان می‌رود.