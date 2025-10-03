حسین نوش آبادی درباره وحشی گری صهیون ها در توقف کاروان صمود توضیح داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین نوش آبادی مدیر کل مجلس معاونت کنسولی درباره توقف ناوگان صمود بیان کرد: همان‌طور که اشاره شد، توقیف و رفتار سبوعانه و خشونت‌آمیز رژیم صهیونیستی با سرنشینان ناوگان جهانی "آزادی و پایداری" اقدامی غیرقانونی بود. این کاروان که از نقاط و قاره‌های مختلف جهان با بیش از ۴۵ کشتی و شناور به منظور ارسال کمک‌های دارویی و غذایی برای مردم مظلوم و محاصره‌شده غزه حرکت کرده بود، با تعرض رژیم مواجه شد. متأسفانه، رژیم صهیونیستی به دلیل خوی تجاوزگری و سلطه‌طلبی، مانع ورود این کاروان به سرزمین‌های اشغالی شد. این اقدام نه تنها خلاف حقوق بین‌الملل و موازین حقوقی جهانی است، بلکه خلاف شئونات و کرامت انسانی نیز می‌باشد. آنان با اعزام کشتی‌های جنگی، با کاروان صلح (که تحت عنوان "صمود" – نماد مقاومت و پایداری – حرکت می‌کرد) درگیر شده و با رفتار‌های خشونت‌آمیز، سرنشینان را توقیف و در زندان‌های رژیم صهیونیستی محبوس کرده‌اند. این اقدام در حالی صورت گرفته است که بر اساس حقوق بین‌الملل و کنوانسیون‌های حقوق دریاها، هیچ دولتی حق ممانعت از تردد کشتی‌ها در دریا‌های آزاد و آبراه‌های بین‌المللی را ندارد. رژیم صهیونیستی با این اقدام غیرقانونی، عملاً مانع رسیدن کمک‌های بشردوستانه و حامل نیاز‌های حیاتی به مردم غزه شد.

وی ادامه داد: در پاسخ به این جنایت، رژیم ادعای حقوقی مبنی بر ضرورت اعمال محاصره دریایی غزه را مطرح می‌کند و کاروان را به "شکستن محاصره" متهم می‌سازد. اما باید تأکید کرد که ادعای صهیونیست‌ها مبنی بر مشروعیت محاصره غزه و اتهام شکستن آن توسط کاروان، فاقد هرگونه مرجع و توجیه حقوقی است. اساساً محاصره غزه نامشروع بوده و کشتی‌ها صرفاً برای کمک‌های بشردوستانه اعزام شده بودند که این امر در هیچ نظام بین‌المللی ممنوعیتی ندارد. ادعای نفوذ کاروان به آب‌های سرزمینی رژیم نیز یک ادعای واهی است و با موازین حقوق دریا‌ها مغایرت دارد. این توقیف ابعاد بین‌المللی گسترده‌ای دارد؛ چرا که سرنشینان کشتی‌ها از بیش از ۴۰ کشور جهان بودند. این امر رژیم صهیونیستی را از نظر حقوقی در مقابل پرونده‌های متعدد و درگیری‌های حقوقی با کشور‌های گوناگون قرار خواهد داد. خوشبختانه واکنش جامعه جهانی، به‌ویژه در بُعد مردمی، مثبت بوده است؛ بسیاری از مردم و دولت‌ها این اقدام را محکوم کرده‌اند. این عمل، جنایتی دیگر است که به پرونده سنگین رژیم صهیونیستی افزوده می‌شود و باید قطعاً در دادگاه‌ها و محاکم قضایی بین‌المللی، مانند دیوان دادگستری و دیوان کیفری بین‌المللی، مورد رسیدگی قرار گیرد.

نوش آبادی افزود: علاوه بر آن، پیگیری جدی نهاد‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد، شورای امنیت و سازمان‌های حقوق بشری ضروری است. این اقدام، نقض آشکار قوانین و حقوق بین‌الملل، نقض حقوق بشر و کرامت انسانی است و رژیم صهیونیستی مرتکب یک اقدام ضدبشری و تروریستی شده است. پرونده سنگین رژیم باید در محاکم بین‌المللی مورد مؤاخذه قرار گیرد و سکوت جامعه جهانی و نهاد‌های مسئول در این زمینه غیرقابل توجیه است.این اقدام شنیع رژیم صهیونیستی مسبوق به سابقه است و در موارد قبلی، پرونده‌هایی در محاکم بین‌المللی به جریان افتاده است. متأسفانه، کندی اقدامات نهاد‌های بین‌المللی، محافظه‌کاری و سهل‌انگاری، و مهم‌تر از آن نفوذ قدرت‌های سلطه‌گر در این سازمان‌ها، موجب شده تا پرونده‌های مطرح‌شده با بی‌توجهی مواجه شوند و رسیدگی به آنها به‌طور جدی پیگیری نشود. با وجود این موانع، نیاز به عزمی جهانی است. امروز شاهد یک بیداری انسانی گسترده (نه صرفاً بیداری اسلامی) در سطح جهان هستیم – که تظاهرات در اروپا و آمریکای جنوبی مؤید این امر است – این بیداری نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی بیش از هر زمان دیگری منزوی شده است. نمونه بارز آن، واکنش هیئت‌های نمایندگی کشور‌ها به نطق نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل بود که اکثراً جلسه را ترک کردند. رژیم صهیونیستی امروز منزوی‌ترین رژیم دنیا است.پرونده‌های بسیاری علیه این رژیم در مجامع بین‌المللی تشکیل شده است. ترکیب بیداری انسانی، اقدام قضایی قاطع و موضع‌گیری سیاسی منسجم در جامعه جهانی، می‌تواند به انزوای هرچه بیشتر و اضمحلال نهایی این رژیم منجر شود.

وی درپایان بیان کرد: در خصوص نقش سازمان‌های اسلامی، سازمان کنفرانس اسلامی (سازمان همکاری‌های اسلامی)، به عنوان یک نهاد شناخته‌شده بین‌المللی با جایگاهی رفیع، می‌تواند در دفاع از حقوق مردم غزه و فلسطین بسیار مؤثر باشد. گرچه این سازمان تاکنون در اجلاس‌ها و بیانیه‌های مختلف اقدام رژیم را محکوم کرده، اما برای پیشبرد پرونده‌های حقوقی علیه صهیونیست‌ها، نیازمند یک اقدام عملی و جدی است.