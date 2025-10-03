باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف همچنین ضمن ابراز همدردی و عرض تسلیت به خانواده شهدای حادثه سقوط بالگرد هلال احمر در ازنا، از پرسنل جمعیت هلال احمر قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه افتخار بزرگی است که هر کجا حادثه و بحرانی اتفاق می افتد اعضای هلال احمر در صحنه حضور دارند و از جان خود مایه می گذارند بر ضرورت رسیدگی هرچه سریع‌تر به وضعیت مصدومان تاکید کرد.

همچنین استاندار لرستان، رئیس جمعیت هلال احمر و رئیس ستاد مدیریت بحران کشور در این تماس‌های تلفنی گزارشی از آخرین وضعیت مصدومان و همچنین پیگیری‌ بررسی علل این سانحه به دکتر عارف ارائه کردند.

گفتنی است که بنابر اظهارات معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان یک فروند بالگرد هلال احمر که برای نجات یک کوهنورد به قله سن بران اشترانکوه اعزام شده بود برای مدتی از دسترس ارتباط رادیویی خارج و دچار حادثه شد.