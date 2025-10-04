برنامه گفت و گوی ویژه خبری با حضور کارشناسان به تحلیل طرح ارائه شده ترامپ به حماس پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعد الله زارعی و حسین رویوران دو کارشناس مسائل بین الملل در برنامه گفت و گوی ویژه خبری به تحلیل طرح ارائه شده ترامپ به حماس پرداختند .

سعد الله زارعی در ابتدا بیان کرد: در واقع آقای ترامپ، بر اساس تحلیلی که از روانشناسی او ارائه شده، دارای سه خصلت اصلی است: اولاً عجول، ثانیاً زودباور و ثالثاً دیکتاتور. بر مبنای این سه خصلت، وی در مورد موضوعی اقدام کرده که بیش از صد سال است جهان با آن درگیر است. هدف این طرح، نابودی کامل فلسطین و استقرار یک رژیم اسرائیلی نه تنها در فلسطین بلکه در کل منطقه است؛ هدفی که تاکنون محقق نشده است.نزدیک به سی و هفت یا سی و هشت طرح مشابه این طرح که هفته گذشته توسط آقای ترامپ و نتانیاهو در یک اجلاس مشترک اعلام شد، تاکنون ارائه شده که همگی با هدف پایان دادن به مقاومت فلسطینیان، مسلمانان و آزادگان در برابر اسرائیل بوده‌اند، اما هیچ‌یک موفق به دستیابی به این هدف نشده است.

نتانیاهو دو سال در پی نابودی حماس بود اما شکست خورد

وی ادامه داد: دلیل این عدم موفقیت، انکار یک حقیقت بزرگ و مؤثر به نام ملت فلسطین است. اکنون نیز آقای ترامپ تصور می‌کند که نابودی حماس امری آسان است. در حالی که نتانیاهو پس از ۷ اکتبر اعلام کرد که تا نابودی حماس دست برنمی‌دارد، اکنون دو سال است که درگیر نابودی حماس است. او گرچه افرادی از حماس را به شهادت رسانده، اما حماس همچنان به عملیات خود ادامه می‌دهد. به عنوان مثال، در روز‌های اخیر عملیات‌هایی در غزه، شمال خان‌یونس و توسط جهاد اسلامی صورت گرفته که منجر به کشته شدن ۱۲ نفر از افسران اسرائیلی گردیده است.

زارعی افزود: این موضوعی نیست که یک شخص عجول، دیکتاتور و زودباور همچون آقای ترامپ بتواند برای آن تعیین مهلت کند. وی پیش از این نیز مهلت تعیین کرده بود؛ یک بار اعلام کرد که دو هفته به حماس مهلت می‌دهد. در حالی که از آن مهلت دو هفته‌ای ترامپ، اکنون بیش از شش ماه گذشته است.

اقدام احمقانه صهیون ها علیه کاروان صمود افکار عمومی جهان را علیه خود بسیج کرد

این کارشناس سیاست خارجی خاطر نشان کرد: اکنون وی مهلت را تا یکشنبه تعیین کرده است. پرسش اینجاست که تا یکشنبه چه اقدامی صورت خواهد گرفت؟ طرحی که ارائه شده، هیچ منفعتی برای طرف فلسطینی در نظر نگرفته و کاملاً یکجانبه به نفع اسرائیل است. افزون بر این، حتی با وجود نفع اسرائیل در این طرح، رژیم صهیونیستی چیزی فراتر از مفاد آن را می‌خواهد و خود نیز به این طرح پایبند نخواهد ماند. بنابراین، این طرح به نتیجه نخواهد رسید.

زارعی ادامه داد: این بحث مطرح شده توسط آقای ترامپ، همان‌طور که اشاره شد، بر اساس روانشناسی شخصی ایشان، یک سخن عجولانه و بی‌منطق است که قطعاً به نتیجه‌ای نخواهد رسید. امروز شاهد بودیم که اسرائیلی‌ها، علیرغم اینکه پس از ارائه طرح ترامپ، فضای نسبی مثبتی میان برخی دولت‌های اروپایی و حتی برخی کشور‌های عربی کسب کرده بودند که از طرح حمایت کرده بودند، با اقدام امروز خود (بازداشت سرنشینان کشتی‌های حامل کمک‌های انسان‌دوستانه به سمت سواحل غزه) کاری کردند که حرکت جهانی پیش از طرح، یعنی اقدام علیه اسرائیل، مجدداً به صدر اخبار بازگشت و به خبر اول تبدیل شد. این اقدام احمقانه اسرائیل، عملاً افکار عمومی را دوباره علیه خود بسیج کرد و حتی آثار محدود طرح ترامپ را نیز از بین برد.

طرحی که آقای ترامپ ارائه کرده، اصول مدیریت بحران را نقض می‌کند

حسین رویوران در ادامه بیان کرد: طرحی که آقای ترامپ ارائه کرده، اصول مدیریت بحران را نقض می‌کند. معمولاً در تئوری‌های مدیریت بحران، اولین الزام این است که دیدگاه‌های هر دو طرف در نظر گرفته شده تا منطق میانی به عنوان مبنایی برای حل بحران یافت شود. اما این طرح کاملاً یکجانبه است. فلسطینیان در فرآیند مشورت‌دهی نبوده‌اند. رئیس موساد و امان به همراه گوتکوف و داماد کوشنر (داماد ترامپ) این طرح را تدوین کرده‌اند که کاملاً یکسویه است. از مهم‌ترین مفاد آن می‌توان به توقف جنگ و آزادی یک‌باره تمام گروگان‌های اسرائیلی توسط حماس اشاره کرد.

این کارشناس سیاست خارجی افزود: نگاه این طرح، وجود یک ملت زنده و مقاوم را نادیده می‌گیرد. طرح قائل به یک عفو عمومی برای حماس است؛ به این شرط که اعضای آن "اشتباه خود را بپذیرند" و در غزه بمانند. اما کسانی که حاضر به پذیرش نیستند، باید از طریق یک دالان مشخص از غزه خارج شوند. این در حالی است که غزه سرزمین آنهاست. بر اساس مقدمه منشور سازمان ملل و قطعنامه ۲۴۲، غزه، کرانه باختری و قدس، مناطق اشغالی محسوب می‌شوند و مردم آن حق مقاومت مشروع دارند. این طرح، حق مقاومت را نادیده گرفته و مقاومان را به عنوان جنایتکار می‌بیند. چگونه حماس می‌تواند این را بپذیرد؟ نکته دیگر اینکه هیچ ضمانتی برای عقب‌نشینی اسرائیل از غزه وجود ندارد. علاوه بر این، اسرائیل قصد دارد یک و نیم کیلومتر اطراف غزه را به منطقه خالی از سکنه تبدیل کند. در این طرح، موضوع کمک‌ها و ورود ۶۰۰ تریلی مطرح شده است. اما در بحث حکومت انتقالی، حق تعیین سرنوشت که یکی از مهم‌ترین هنجار‌های حقوق بین‌الملل و حق هر ملتی است، نادیده گرفته شده است. این طرح پیشنهاد می‌دهد که یک دولت انتقالی متشکل از تکنوکرات‌های فلسطینی مقیم خارج و تحت نظارت افرادی مانند تونی بلر (نخست‌وزیر سابق انگلیس) تشکیل شود.

وی ادامه داد: علاوه بر این فلسطینیان در اداره امور منطقه نقش مستقیم ندارند؛ آنها صرفاً در حد مشاور خواهند بود. در این طرح تأکید شده که حماس در آینده در قدرت نخواهد بود. حتی سیستم آموزشی نیز باید بازنویسی و تنظیم شود تا بر پایه "همزیستی" باشد، منظور همزیستی با اسرائیلی است که فلسطین را اشغال کرده است. آنچه مطرح شده، نه برای حماس و نه برای هیچ گروه دیگری قابل قبول نیست. زیرا نه با هنجار‌های بین‌المللی همخوانی دارد و نه با شرایطی که مبنای آتش‌بس‌های قبلی بوده است. در مبادلات قبلی، نفرات با نرخ مشخصی (مثلاً یک نفر در مقابل پنجاه نفر) آزاد می‌شدند، اما در این طرح، صرفاً نوشته شده "تعدادی از فلسطینیان آزاد می‌شوند". این ابهام نشان می‌دهد که مفاد مربوط به فلسطینیان دقیق نیست، در حالی که شروط مربوط به اسرائیلی‌ها به دقت ذکر شده است. لذا، آنچه مطرح شده، تنها یک نگاه اسرائیلی است که نام ترامپ بر آن نهاده شده و هیچ ملت آزاده‌ای نمی‌تواند چنین ذلتی را بپذیرد.