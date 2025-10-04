باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مسابقات هفته ششم لیگ برتر فوتبال با انجام ۲ دیدار امشب در شهرهای اصفهان و اهواز پیگیری میشود و دربی اصفهان بین تیمهای فوتبال سپاهان و ذوب آهن برگزار میشود و تیم فولاد خوزستان هم به مصاف تیم تراکتور میرود. در آخرین بازی این هفته هم تیم استقلال به دیدار تیم چادر ملو اردکان میرود.
تیمهای فوتبال سپاهان و ذوب آهن در دربی حساس و مهم اصفهان امشب در ورزشگاه نقش جهان برابر یکدیگر صف آرایی میکنند.
تیم فوتبال سپاهان بعد از ناکامی در ۴ بازی لیگ برتر فوتبال و یک بازی لیگ قهرمانان آسیا سطح دوم توانست برابر تیم خیبر خرم آباد به برتری برسد و به جدول مسابقات لیگ برتر برگردد و نوار ناکامیهای خود را قطع کند.
طلایی پوشان اصفهانی میخواهند با برتری در دربی اصفهان به صدر جدول لیگ برتر فوتبال برگردند و با برد به تعطیلات فیفا دی بروند و آماده بازیهای آسیایی شوند.
در آن طرف، تیم فوتبال ذوب آهن همانند همشهری خود وضعیت خوبی در جدول رده بندی ندارد و این تیم اصفهانی هفته گذشته برابر تیم آلومینیوم اراک شکست خورد و با ۴ امتیاز د ر رتبه پانزدهم جدول رده بندی قرار گرفت.
ذوبیها آخرین بار در آبان ۱۴۰۰ توانستند، دربی اصفهان را با پیروزی پشت سر بگذارند و بعد از آن بردی برابر تیم سپاهان کسب نکردند. آنها میخواهند طلسم ناکامی شان را در بازی امشب بشکنند، اما کار سختی پیش رو دارند.
تقابل محرم نویدکیا و قاسم حدادی کاپیتانهای سابق سپاهان و ذوب آهن و مربیان بومی اصفهانی در این بازی جذاب و دیدنی خواهد بود.
سانچز هافبک اسپانیایی، میلاد زکی پور و بردبار هافبک جوان غایبان سپاهان در دربی اصفهان هستند.
تیم فوتبال فولاد خوزستان هفته گذشته برابر تیم گل گهر سیرجان به تساوی بدون گل دست یافت و با ۵ امتیاز در رتبه سیزدهم جدول رده بندی قرار گرفته است.
فولادیها از سال ۱۴۰۰ تاکنون توانستند فقط یکبار تراکتور را شکست بدهد و در ۴ بازی شکست خوردند و هیچ دیداری هم مساوی نشده است. آنها به دنبال شکستن این طلسم هستند تا وضعیت خود را در جدول رده بندی ارتقا بدهند.
در آن طرف، تیم تراکتور بعد از بازیهای برگزار شده صدر جدول را به تیم گل گهر واگذار کرد و این تیم تبریزی برای بازپس گیری صدر باید ۳ امتیاز بازی خارج از خانه برابر تیم فولاد را کسب کند.
شاگردان اسکوچیچ در صورتی که بتوانند برابر تیم فولاد به برتری برسند در آن صورت به اولین تیمی در لیگ امسال تبدیل میشوند که امتیازاتشان دو رقمی میشود.
فولادیها با ۲ گل زده ضعیفترین خط حمله لیگ برتر را در اختیار دارند و از آن طرف، تیم تراکتور ۶ گل به ثمر رسانده است.
جدال اسکوچیچ و یحیی گل محمدی به جذابیت این بازی میافزاید.
شنبه ۱۲ مهر
فولاد مبارکه سپاهان - ذوبآهن اصفهان- ساعت ۱۸:۱۵- ورزشگاه نقش جهان اصفهان
فولاد خوزستان - تراکتور تبریز- ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه شهدای فولاد اهواز
یکشنبه ۱۳ مهر
چادرملوی اردکان - استقلال - ساعت ۱۸:۱۵- ورزشگاه متعاقباً اعلام میشود.