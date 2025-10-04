مسابقات هفته ششم لیگ برتر فوتبال با انجام ۲ بازی امشب در شهر‌های اصفهان و اهواز برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مسابقات هفته ششم لیگ برتر فوتبال با انجام ۲ دیدار امشب در شهر‌های اصفهان  و اهواز پیگیری می‌شود و دربی اصفهان بین تیم‌های فوتبال سپاهان و ذوب آهن برگزار می‌شود و تیم فولاد خوزستان هم به مصاف تیم تراکتور می‌رود. در آخرین بازی این هفته هم تیم استقلال به دیدار تیم چادر ملو اردکان می‌رود.  

سپاهان - ذوب آهن اصفهان/ شنبه ساعت ۱۸:۱۵ 

 تیم‌های فوتبال سپاهان و ذوب آهن در دربی حساس و مهم اصفهان  امشب در ورزشگاه نقش جهان برابر یکدیگر صف آرایی می‌کنند.  

تیم فوتبال سپاهان بعد از ناکامی در ۴ بازی لیگ برتر فوتبال و یک بازی لیگ قهرمانان آسیا سطح دوم توانست برابر تیم خیبر خرم آباد به برتری برسد و به جدول مسابقات لیگ برتر برگردد و نوار ناکامی‌های خود را قطع کند.  

طلایی پوشان اصفهانی می‌خواهند با برتری در دربی اصفهان به صدر جدول لیگ برتر فوتبال برگردند و با برد به تعطیلات فیفا دی بروند و آماده بازی‌های آسیایی شوند.  

در آن طرف، تیم فوتبال ذوب آهن همانند همشهری خود وضعیت خوبی در جدول رده بندی ندارد و این تیم اصفهانی هفته گذشته برابر تیم آلومینیوم اراک شکست خورد و با ۴ امتیاز د ر رتبه پانزدهم جدول رده بندی قرار گرفت.  

ذوبی‌ها   آخرین بار در آبان ۱۴۰۰ توانستند، دربی اصفهان را با پیروزی پشت سر بگذارند و بعد از آن بردی برابر تیم سپاهان کسب نکردند. آنها می‌خواهند طلسم ناکامی شان را در بازی امشب بشکنند، اما کار سختی پیش رو دارند.  

تقابل محرم نویدکیا و قاسم حدادی کاپیتان‌های سابق سپاهان و ذوب آهن و مربیان بومی اصفهانی در این بازی جذاب و دیدنی خواهد بود.  

 سانچز هافبک اسپانیایی،   میلاد زکی پور و بردبار هافبک جوان  غایبان سپاهان  در  دربی اصفهان  هستند.

فولاد خوزستان - تراکتور تبریز/ شنبه ساعت ۲۰:۱۵ 

تیم فوتبال فولاد خوزستان هفته گذشته برابر تیم گل گهر سیرجان به تساوی بدون گل دست یافت و با ۵ امتیاز در رتبه سیزدهم جدول رده بندی قرار گرفته است.  

فولادی‌ها از سال ۱۴۰۰ تاکنون   توانستند فقط یک‌بار تراکتور را شکست بدهد و  در ۴ بازی شکست خوردند و هیچ دیداری هم مساوی نشده است. آنها به دنبال شکستن این طلسم هستند تا وضعیت خود را در جدول رده بندی ارتقا بدهند.  

در آن طرف، تیم تراکتور بعد از بازی‌های برگزار شده صدر جدول را به تیم گل گهر واگذار کرد و این تیم تبریزی برای بازپس گیری صدر باید ۳ امتیاز بازی خارج از خانه برابر تیم فولاد را کسب کند.  

شاگردان اسکوچیچ در صورتی که بتوانند برابر تیم فولاد به برتری برسند در آن صورت به اولین تیمی در لیگ امسال تبدیل می‌شوند که امتیازاتشان دو رقمی می‌شود.  

فولادی‌ها با ۲ گل زده ضعیف‌ترین خط حمله لیگ برتر را در اختیار دارند و از آن طرف، تیم تراکتور ۶ گل به ثمر رسانده است.  

جدال اسکوچیچ و یحیی گل محمدی به جذابیت این بازی می‌افزاید.  

برنامه مسابقات هفته ششم لیگ برتر فوتبال 

شنبه ۱۲ مهر

فولاد مبارکه سپاهان - ذوب‌آهن اصفهان- ساعت ۱۸:۱۵- ورزشگاه نقش جهان اصفهان

فولاد خوزستان - تراکتور تبریز- ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه شهدای فولاد اهواز

یکشنبه ۱۳ مهر

چادرملوی اردکان - استقلال - ساعت ۱۸:۱۵- ورزشگاه متعاقباً اعلام می‌شود.

 

 

برچسب ها: تیم فوتبال سپاهان اصفهان ، تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان ، تیم فوتبال تراکتور تبریز
خبرهای مرتبط
جمشیدیان:
برای صعود در آسیا باید ۳ بازی خود را ببریم/ بحث تغییر مدیرعامل باشگاه سپاهان مطرح نیست
هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال؛
جدال تراکتور و سپاهان برای صدرنشینی در تبریز/ آبی پوشان اهوازی به دنبال شکار قو
طالبی: ضربات ایستگاهی به کابوس پرسپولیسی‌ها تبدیل شده است/ استقلال با روحیه مضاعفی به دربی رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۱ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
بابا من زانتیا دارم هنوز به صدر نرسیدم تراکتور چطور میخواد به صدر برسه
۰
۰
پاسخ دادن
پای سردار آزمون شکست
مربی سازنده فوتبال ایران درگذشت
دربی اصفهان برنده نداشت
فولاد ۰ - ۰ تراکتور/ دوئل گل محمدی و اسکوچیچ برنده نداشت
چلسی ۲ - ۱ لیورپول/ آرنه تایم حالا بلای جان اسلوت شده+ فیلم
آینتراخت فرانکفورت ۰ - ۳ بایرن مونیخ/ تیم بی رحم کمپانی با هیچ تیمی شوخی ندارد+ فیلم
قلعه‌نویی شاگردانش را برای اردوی مهرماه به خط کرد
پیروزی آرسنال، منچستریونایتد و تاتنهام در لیگ جزیره + فیلم
اینتر ۴ - ۱ کرمونزه/ پیروزی نراتزوری با درخشش یک ستاره جدید+ فیلم
مراسم تجلیل فدراسیون ژیمناستیک از شهدای جامعه ورزش برگزار شد
آخرین اخبار
پای سردار آزمون شکست
آینتراخت فرانکفورت ۰ - ۳ بایرن مونیخ/ تیم بی رحم کمپانی با هیچ تیمی شوخی ندارد+ فیلم
مربی سازنده فوتبال ایران درگذشت
قلعه‌نویی شاگردانش را برای اردوی مهرماه به خط کرد
چلسی ۲ - ۱ لیورپول/ آرنه تایم حالا بلای جان اسلوت شده+ فیلم
فولاد ۰ - ۰ تراکتور/ دوئل گل محمدی و اسکوچیچ برنده نداشت
اینتر ۴ - ۱ کرمونزه/ پیروزی نراتزوری با درخشش یک ستاره جدید+ فیلم
پیروزی آرسنال، منچستریونایتد و تاتنهام در لیگ جزیره + فیلم
دربی اصفهان برنده نداشت
مراسم تجلیل فدراسیون ژیمناستیک از شهدای جامعه ورزش برگزار شد
خسروی رکورد جهان را شکست و هفتمین طلایی ایران شد
بیانیه فدراسیون بسکتبال درخصوص درخواست وجه یک مربی از بازیکن جوان
اعلام زمان بازی‌های تیم ملی نوجوانان در مقدماتی جام ملت‌های آسیا
رقابت‌های جهانی تنیس ساحلی؛ نماینده ایران یک پله دیگر صعود کرد
انتخاب شعار کاروان ایران برای بازی‌های کشور‌های اسلامی
تقابل ناسار با قهرمانان وزنه‌بردار ایرانی
اخباری: فشار روی استقلال کار ما را هم سخت کرده است
دلیل دعوت نشدن موراتا به اردوی اسپانیا مشخص شد
نامه‌ دنیامالی به ۵۷ وزیر کشور‌های اسلامی برای تعلیق ورزش رژیم صهیونیستی
تعطیلی ۳ روزه تمرینات پرسپولیس
خبری از آرسن زاخاریان نیست
تلاش استقلالی‌ها برای استفاده از ماشاریپوف در لیگ برتر و آسیا
برتری تریر با یخچالی در هفته دوم بوندسلیگا
زیاده خواهی به اسم درویش!
تیم هیئت اسکیت استان مازندران قهرمان شد
نوروزی: کاروانی پاک به بحرین اعزام خواهد شد/مسئولیت دوپینگ با خود ورزشکار است
اولین پیروزی تاریخ واترپلو ایران مقابل چین؛ قدم نخست محکم‌تر از همیشه
اسبقیان: والیبال با تدابیر ویژه خیلی زود بازسازی شد
ترکیب احتمالی سپاهان برای بازی مقابل ذوب آهن
تاریخ مصاف فوتسال ایران و روسیه اعلام شد