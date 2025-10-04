کارشناس داوری درباره قضاوت داور مسابقه پرسپولیس و گل گهر در هفته ششم لیگ برتر فوتبال توضیحاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه -  نوذر رودنیل کارشناس داوری در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره قضاوت کوپال ناظمی در بازی پرسپولیس و گل گهر سیرجان در هفته ششم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: در دقیقه ۲۳، در محوطه جریمه گل گهر خطای هندی صورت نگرفت و ادامه بازی درست بود. در دقیقه ۳۹، ادامه بازی در محوطه جریمه پرسپولیس به درستی گرفته شد. پور علی گنجی به علت خطا بر روی بازیکن حریف باید  در  دقیقه ۴۴ اخطار می‌گرفت. در دقیقه ۵۷، گل  تیم گل گهر صحیح بود. در دقیقه ۷۵، پنالتی به نفع پرسپولیس درست بود و نمی‌دانم چرا گوینده گفت که باید صحنه بازبینی شود، چون نیاز به بازبینی نداشت و پنالتی واضح بود.  

او افزود:  در دقیقه ۸۰، بازیکن شماره ۸ گل گهر خطایی بر روی علیپور کرد که باید اخطار می‌گرفت. در دقیقه ۹۰+۲، با توجه به زاویه تلویزیونی و از آن طرف هم داور مسابقه از سوی VAR فراخوانده نشد تا صحنه را ببیند به همین خاطر ادامه بازی در محوطه جریمه پرسپولیس درست بود. این صحنه از یک زاویه نشان داده شد و نتوانستیم تشخیص درستی بدهیم به همین علت وقتی داور مسابقه را VAR صدا نکند نمی‌تواند خطای پنالتی باشد.  

رودنیل گفت: کوپال ناظمی قضاوت خوبی در بازی پرسپولیس و گل گهر داشت و خطا‌های گرفته شده هم درست بودند.  

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۶ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
بعضی وقتها ، گزارشگر خارج از وظایفش صحبت می کند که
ممکن است منجر به آشوب و تشنج بعدی شود !
۰
۰
United States of America
مهدی
۱۰:۱۶ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
آقای رودنیل،نمیدونم که شما از تلویزیون کدام کشور نگاه کردید!؟ اما پس از ۳ تا ۵ دقیقه بعد از ۴ زاویه دیگر صحنه را نشان دادند!؟تکل از پشت،زدن پای حریف را بدلیل آنکه داور نگرفت و وار هم نظری نداد،پس صحیح هست،نظر میدهید!؟
کمی انصاف داشته باشید!؟پس از پایان فصل،اینگونه هست که گفته میشود،به نظر اکثر ناکارشناسان،هیچ بازی به نفع ما گرفته نشد!؟
۱
۰
