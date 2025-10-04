باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - سعید مراغه چیان پیشکسوت تیم فوتبال استقلال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره شکست آبی پوشان برابر تیم المحرق بحرین در هفته دوم لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا اظهار کرد: فکر میکنم بازیکنان باورشان نمیشود که در تیم استقلال بازی میکنند. واقعا در ۲ نیمه بازی افتضاح بودند. بازیکنان المحرق در ضد حملات خیلی بهتر کار کردند، اما وقتی حریف حمله میکرد، آبی پوشان بلد نبودند ضد حمله بزنند. مثل همیشه بین خط هافبک و فوروارد فاصله بود و پاسکاری کم بود و ۴، ۵ پاس میدادند خراب میکردند و پاس رو به عقب میدادند و بیشتر با دفاع بازی میکردند.
او افزود: زمان ما به این صورت نبود که با دروازه بان و بازیکنان عقب زمین بازی کنیم، اما الان تا هافبکها توپ را میگیرند به عقب پاس میدهند. اینها چه فوتبالی هست بازی میکنند و کار ترکیبی و پاسکاری خوب نداشتند و این همه کرنر زدند یکی درست و حسابی نبوده است و شوت از راه دور نزدند. بعد از آن استقلالیها آمدند بازی مستقیم انجام دادند و این شیوه بازی باعث شده بود که بازیکنان المحرق گرم شوند و خیلی قشنگ توپها را جمع میکردند.
مراغه چیان گفت: بحرینیها زمانی التماس میکردند که با ایران بازی کنند، اما الان خیلی پیشرفت کردند. اصلا ما چه فوتبالی داریم و بقیه تیمها مثل تراکتور، سپاهان و پرسپولیس هم خوب بازی نمیکنند. هر چقدر ما میگوییم عین خیالشان نیست و افراد فوتبالیها علنا بیرون نشستند و غیر فوتبالیها دارند فوتبال را میچرخانند. اصلا تیم استقلال آبرویزی در آسیا کرده است. هواداران تقصیرها را گردن سرمربی تیم میگذارند، اما بازیکنانی که درون زمین هستند چه کاره هستند. من یادم هست رایکوف رفت و علی دانایی فر را برای ۴ بازی در تیم ما گذاشتند و ما ۴ بازی را بردیم برای اینکه فعل خواستن را صرف کردیم و با انگیزه بازی میکردیم و این چه بازی هست که استقلالیها با بحرین در زمین خودمان ارائه دادند و گل هم خورند.
پیشکسوت استقلال درباره اینکه تغییرات در دروازه و خط دفاع آبی پوشان را چطور ارزیابی میکند، گفت: اصلا بازیکنان با هم هماهنگ نیستند و نمیتوانند همدیگر را پیدا کنند. هواداران استقلال داشتند ساپینتو را هو میکردند، اما همه چیز به گردن ساپینتو نیست و خود بازیکنان باید در زمین مسابقه خوب بازی کنند و این مربی درون زمین نیست که کاری انجام بدهد. رضاییان به عنوان کاپیتان استقلال در نیمه اول بازی اخطار گرفت و هر جا کرنر و ضربات کاشته در گوشه و کنار زمین میشود، رضاییان فقط دوست دارد خودش سانت کند و مگر دیگران بلد نیستند سانت کنند.
مراغه چیان درباره اینکه استقلال بازیکنان خارجی زیادی آورده است، چرا آنها نمیتوانند کاری انجام بدهند، گفت: نازون در خط حمله هیچ کاری انجام نداد و باید زودتر از ۲۰ دقیقه ابتدایی بازی از زمین مسابقه خارج میشد و اصلا او چه بازی هست که میکند. بعد ساپینتو بازیکنی مثل سحرخیزان را بیرون گذاشته بود و او بازیکن خوبی است. خط دفاع استقلال خیلی عقب بازی میکند و هنوز فاصله بین خط دفاع و هافبک خیلی زیاد است. آشورماتوف بازی اولش بود و حالا بهتر میشود. البته بحرینیها خیلی راحت دفاعهای ما را جا میگذاشتند و ضدحمله میزدند. به نظرم آقاسی به همراه آشورماتوف زوج خوبی میشوند.
پیشکسوت استقلال تصریح کرد: تیم استقلال بازیکنان خوبی دارد، اما با هم هماهنگ نیستند. من شنیدم ساپینتو بیان کرده که برخی از بازیکنان خارجی که به استقلال آمدند یک سال هست که بازی نکردند. اگر اینها جایی بازی نکردند برای چه چیزی آنها را به استقلال آوردند. فقط استقلالیها از مدیریت تا پایینترین سمت سروصدای زیادی کردند که ما بازیکنان خارجی تاپ آوردیم و این همه هزینه کردند و پول بیت المال را صرف بازیکنانی میکنند که فوتبال بازی نمیکنند. همیشه که ساپینتو مقصر نیست.
او درباره اینکه شنیده میشود که باشگاه استقلال قرار است ساپینتو را اخراج کند، گفت: به نظرم برکناری ساپینتو اشتباه است. میخواهند چه کسی را بیاورند و باز هم هزینه اضافی برای جذب یک مربی دیگر صرف کنند. مدیران استقلال دست بردارند و اصلا مدیریت بلد نیستند و غیر فوتبالیها آمدند و همه چیز را خراب کردند. نظری جویباری ۵، ۶ ماه مدیرعامل استقلال بود و بعد استعفا داد ورفت. کدام تیم این همه بازیکن عوض میکند. زمانی که ما بازی میکردیم شکل تیم حفظ میشد حالا ۲ بازیکن میآوردند آن ۲ نفر مجبور بودند عین ما بازی کنند. استقلال در این چند مدت چقدر بازیکن تغییر داده است و یکسری میروند و چند بازیکن دیگر میآیند و این فوتبال نشد.
مراغه چیان درباره اینکه عملکرد نمایندگان کشورمان در آسیا را چطور ارزیابی میکند، گفت: عملکردشان خوب نبوده است. استقلال باخت و سپاهان هم بازی نکرد و تراکتور هم در زمین خودش و با این همه تماشاچی برابر حریف خود مساوی کرد و این زنگ خطر برای فوتبال ما هست. به طور کلی فوتبال ما ایراد دارد و فوتبال پایه که اصل هست، اما باشگاههای ما فوتبال پایه را قبول ندارند و به آن نمینرسند. اصلا به دست هر کسی آکادمیهای خود را میدهند و اصلا بررسی نمیکنند که آن فرد فوتبالی هست یا نه! اصلا فوتبال بازی کرده است که وارد آکادمی باشگاه شده است یا نه! تیمهای فوتبال ما به جوانان بها نمیدهند و باشگاه استقلال بازیکنان جوانی مثل هاشمی نسب و صادقی را کنار گذاشتند و چند بازیکن جوان آمدند، اما از آنها در ترکیب استقلال استفاده نمیشود. کادر فنی نباید بترسد و از جوانان استفاده کند و لااقل نتیجه نگرفتیم میگویند که آبی پوشان از جوانان استفاده کردند. امسال استقلال خیلی هزینه کرده است، اما به جایی نرسیده است. البته من امید دارم که وضعیت آبی پوشان بهتر شود.
پیشکسوت استقلال درباره اینکه به نظرش این تیم میتواند از گروهش در آسیا صعود کند، گفت: به هر حال فقط ۲ بازی انجام شده است و هنوز بازیها مانده است و معلوم نمیکند و یک دفعه دیدید که استقلال ۲، ۳ بازی را پیروز شد و یا حریفانش نتیجه نگیرند. الان فوتبال ضعیفی بازی میکنیم و از این بازی کردن نمایندگان ایران در آسیا خجالت میکشیم. به نظرم بازیکنان تیم محلات بهتر از بازیکنان حرفهای بازی میکنند و اینها میلیاردی میگیرند و این طوری هم دارند بازی میکنند.
او درباره بازی نکردن در ورزشگاه آزادی هم در نتایج استقلال و پرسپولیس تاثیرگذار است، گفت: بله، ورزشگاه آزادی را یک ساله ساختند، اما اینها ۱۰ سال هست که دارند تعمیرش میکنند. به هر حال یکی از دلایل نتیجه نگرفتن سرخابیها این است که در ورزشگاه آزادی بازی نمیکنند و این همه تماشاچی دیگر نمیتوانند به ورزشگاه بیایند در نتیجه نگرفتن این ۲ تیم تاثیرگذار است.
پیشکسوت استقلال بیان کرد: هیچ برنامهای برای گل زدن نداشتند و همین طوری سانت میکردند. کرنرها دو رقمی شده بود، اما هیچ کدام کارساز نبود و شانس گل نداشتند. حبیب فر عباسی دروازه بان خوبی است، اما او هم یک اشتباه محرز داشت و نزدیک بود آن هم گل شود. بازیکنان با استرس و ترس بازی میکنند و ترس از اینکه گل بخورند و همین باعث شده است که فوتبال خوبی ارائه ندهند.