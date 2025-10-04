باشگاه خبرنگاران جوان - پپ گواردیولا برای چندمین بار به حمایت از مردم فلسطین در برابر کشتار بیرحمانه صهیونیستها پرداخت.
به نقل از اسپورت عربی، سرمربی اسپانیایی منچسترسیتی نگران نسلکشی در غزه است و از جامعه جهانی خواست برای پایاندادن به این وضعیت اقدام کند.
گواردیولا گفت: ما شاهد نسلکشی در غزه هستیم؛ جایی که هزاران کودک جانشان را از دست دادهاند و احتمالا تعداد آنها بیشتر خواهد شد. نوار غزه ویران شده است و تعداد زیادی از مردم بدون سرپناه، غذا، آب آشامیدنی و دارو زندگی میکنند.
سرمربی سیتی ادامه داد: جامعه مدنی میتواند با فشار بر دولتها برای اقدام فوری، مردم غزه را نجات دهد. چهارم اکتبر (امروز) ساعت ۱۲ ظهر، خیابانها در کاتالونیا از تظاهرکنندگانی که خواستار پایان نسلکشی در غزهاند پر خواهند شد.