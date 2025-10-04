سرمربی منچسترسیتی بار دیگر نگرانی‌اش را درباره وضعیت غزه ابراز داشت و خواستار حمایت جامعه جهانی برای پایان‌دادن به جنگ و کشتار جمعی در این شهر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پپ گواردیولا برای چندمین بار به حمایت از مردم فلسطین در برابر کشتار بی‌رحمانه صهیونیست‌ها پرداخت.

به نقل از اسپورت عربی، سرمربی اسپانیایی منچسترسیتی نگران نسل‌کشی در غزه است و از جامعه جهانی خواست برای پایان‌دادن به این وضعیت اقدام کند.

گواردیولا گفت: ما شاهد نسل‌کشی در غزه هستیم؛ جایی که هزاران کودک جانشان را از دست داده‌اند و احتمالا تعداد آنها بیشتر خواهد شد. نوار غزه ویران شده است و تعداد زیادی از مردم بدون سرپناه، غذا، آب آشامیدنی و دارو زندگی می‌کنند.

سرمربی سیتی ادامه داد: جامعه مدنی می‌تواند با فشار بر دولت‌ها برای اقدام فوری، مردم غزه را نجات دهد. چهارم اکتبر (امروز) ساعت ۱۲ ظهر، خیابان‌ها در کاتالونیا از تظاهرکنندگانی که خواستار پایان نسل‌کشی در غزه‌اند پر خواهند شد.

برچسب ها: منچسترسیتی ، حمایت از فلسطین
خبرهای مرتبط
اعتراضات در سراسر اروپا علیه توقیف ناوگان صمود + تصاویر
سقوط حمایت آمریکایی‌ها از اسرائیل
طنین درخواست تحریم رژیم اسرائیل در پارلمان آلمان + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۹ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
درود بر شرفت
قضا و بلات بخوره تو سر بعضی کشورای عرب بی غیرت که که نسبت به غزه و مردمش بی تفاوتن
۰
۱
پاسخ دادن
پای سردار آزمون شکست
مربی سازنده فوتبال ایران درگذشت
دربی اصفهان برنده نداشت
فولاد ۰ - ۰ تراکتور/ دوئل گل محمدی و اسکوچیچ برنده نداشت
چلسی ۲ - ۱ لیورپول/ آرنه تایم حالا بلای جان اسلوت شده+ فیلم
آینتراخت فرانکفورت ۰ - ۳ بایرن مونیخ/ تیم بی رحم کمپانی با هیچ تیمی شوخی ندارد+ فیلم
قلعه‌نویی شاگردانش را برای اردوی مهرماه به خط کرد
پیروزی آرسنال، منچستریونایتد و تاتنهام در لیگ جزیره + فیلم
اینتر ۴ - ۱ کرمونزه/ پیروزی نراتزوری با درخشش یک ستاره جدید+ فیلم
مراسم تجلیل فدراسیون ژیمناستیک از شهدای جامعه ورزش برگزار شد
آخرین اخبار
پای سردار آزمون شکست
آینتراخت فرانکفورت ۰ - ۳ بایرن مونیخ/ تیم بی رحم کمپانی با هیچ تیمی شوخی ندارد+ فیلم
مربی سازنده فوتبال ایران درگذشت
قلعه‌نویی شاگردانش را برای اردوی مهرماه به خط کرد
چلسی ۲ - ۱ لیورپول/ آرنه تایم حالا بلای جان اسلوت شده+ فیلم
فولاد ۰ - ۰ تراکتور/ دوئل گل محمدی و اسکوچیچ برنده نداشت
اینتر ۴ - ۱ کرمونزه/ پیروزی نراتزوری با درخشش یک ستاره جدید+ فیلم
پیروزی آرسنال، منچستریونایتد و تاتنهام در لیگ جزیره + فیلم
دربی اصفهان برنده نداشت
مراسم تجلیل فدراسیون ژیمناستیک از شهدای جامعه ورزش برگزار شد
خسروی رکورد جهان را شکست و هفتمین طلایی ایران شد
بیانیه فدراسیون بسکتبال درخصوص درخواست وجه یک مربی از بازیکن جوان
اعلام زمان بازی‌های تیم ملی نوجوانان در مقدماتی جام ملت‌های آسیا
رقابت‌های جهانی تنیس ساحلی؛ نماینده ایران یک پله دیگر صعود کرد
انتخاب شعار کاروان ایران برای بازی‌های کشور‌های اسلامی
تقابل ناسار با قهرمانان وزنه‌بردار ایرانی
اخباری: فشار روی استقلال کار ما را هم سخت کرده است
دلیل دعوت نشدن موراتا به اردوی اسپانیا مشخص شد
نامه‌ دنیامالی به ۵۷ وزیر کشور‌های اسلامی برای تعلیق ورزش رژیم صهیونیستی
تعطیلی ۳ روزه تمرینات پرسپولیس
خبری از آرسن زاخاریان نیست
تلاش استقلالی‌ها برای استفاده از ماشاریپوف در لیگ برتر و آسیا
برتری تریر با یخچالی در هفته دوم بوندسلیگا
زیاده خواهی به اسم درویش!
تیم هیئت اسکیت استان مازندران قهرمان شد
نوروزی: کاروانی پاک به بحرین اعزام خواهد شد/مسئولیت دوپینگ با خود ورزشکار است
اولین پیروزی تاریخ واترپلو ایران مقابل چین؛ قدم نخست محکم‌تر از همیشه
اسبقیان: والیبال با تدابیر ویژه خیلی زود بازسازی شد
ترکیب احتمالی سپاهان برای بازی مقابل ذوب آهن
تاریخ مصاف فوتسال ایران و روسیه اعلام شد