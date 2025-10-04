طبق اعلام روزنامه اسپورت عربستان ستاره برزیلی رئال مادرید به جدایی از این تیم و حضور در الهلال چراغ سبز نشان داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - گمانه‌زنی‌ها درباره آینده رودریگو، ستاره برزیلی باشگاه رئال مادرید اسپانیا، همچنان ادامه دارد. الهلال عربستان وضعیت رودریگو را زیر نظر دارد و مشتری جدی این بازیکن برزیلی است.

به نقل از اسپورت عربستان، رودریگو از وضعیتش در رئال مادرید راضی نیست و نتوانسته است در تیم ژابی آلونسو جایگاهی ثابت برای خود به دست آورد و همین هم باعث شده است با جدایی از این تیم موافقت کند.

تمایل رودریگو برای ترک رئال مادرید، امید‌های الهلال را برای جذب او افزایش داده است. باشگاه الهلال در تلاش است تا با یک انتقال پرسروصدا ترکیبش را تقویت کند؛ چرا که این باشگاه تابستان گذشته نتوانست به اهدافش دست یابد. هواداران الهلال با توجه به شروع ناامیدکننده در فصل جاری همچنان خواستار حضور بازیکنان بزرگ در تیم محبوبشان هستند و جذب ستاره‌ای مانند رودریگو می‌تواند خط حمله این تیم را تغییر دهد.

چراغ سبز رودریگو به الهلال

رودریگو نیز نتوانسته است با تیم فعلی رئال مادرید هماهنگ شود و نسبت به فصل قبل و دوران آنچلوتی کمتر در ترکیب تیمش به میدان رفته و این باعث شده است احتمال جدایی او زیاد باشد.

الهلال تنها مشتری این ستاره برزیلی نیست. او از لیگ برتر انگلیس هم پیشنهاد‌هایی دارد و باید دید وضعیتش در نهایت چه می‌شود.