باشگاه خبرنگاران جوان - امیرهوشنگ همراهی، مربی تیم ملی واترپلو ایران، در خصوص اعزام این تیم به مسابقات قهرمانی آسیا در هند اظهار داشت: امروز شنبه از طریق دوبی راهی احمدآباد هند خواهیم شد.
وی ادامه داد: با توجه به مدت زمان طولانی سفر، با برنامهریزی فدراسیون، یک اسکان کوتاه مدت در شارجه خواهیم داشت تا بازیکنان کمی استراحت کنند. تمام تلاش کادر فنی برای ریکاوری مناسب و آمادگی به موقع بازیکنان است.
مربی تیم ملی واترپلو ایران با اشاره به حریفان ایران در این رقابتها عنوان کرد: اولین بازی با کشور چین است که مهمترین رقابت ما به حساب میآید. چین و قزاقستان رقبای سنتی ما هستند، اما وحشت خاصی از تیم ما دارند. در بازیهای آسیایی ۲۰۲۲، با نتیحه ۱۵ بر ۹ از چین باختیم و پس از آن در لیگ جهانی ترکیه این نتیجه به ۱۲ بر ۱۱ و اختلاف یک گل رسید؛ در قهرمانی آسیایی که میزبانی به عهده چین بود، به تساوی ۹ بر ۹ رسیدیم و در پنالتی از آنها شکست خوردیم. روند پیشرفت ما نشان میدهد که این بار دیگر زمان پیروزی و در هم شکستن طلسم چین است.
وی افزود: در اردوی آمادهسازی صربستان، موفق شدیم تیم ملی قزاقستان را با نتیجه ۱۹ بر ۵ شکست دهیم و فکر نمیکنیم که تغییری در ترکیب تیمی شاهد باشیم. با این حساب میتوانیم خودمان را روی سکوی قهرمانی آسیا ببینیم. ازبکستان و هنگکنگ دیگر رقبای ما در مرحله گروهی هستند که حریف جدی به حساب نمیآیند.
همراهی گفت: به طور متوسط بازیکنان تیم ملی تجربه ۲۰ بازی بینالمللی را دارند؛ این نشان میدهد که تیم ملی روند جوانگرایی را در پیش گرفته است. با بررسی عوامل ناکامیهای گذشته، یک روانشناس را به تیم اضافه کردیم و روی پنالتی زدن بچهها نیز بسیار تمرین داشتیم. تمام تاکتیکها و تکنیکهای به روز دنیا در دفاع و حمله را تمرین کردیم تا بهترین عملکرد و آمادگی را شاهد باشیم.
وی تاکید کرد: چین حداقل یک ماه در روسیه اردو داشت و پس از آن نیز میزبانی تیم ملی این کشور بود و تمرینات خوبی را پشت سرگذاشته است. تجربه بازیکنان ما مانند رقبا نیست، اما افتخارآفرینیهای خوبی همچون کسب عنوان بهترین بازیکن آسیا توسط آرمان شمس را شاهد بودیم. مربیان تیم ملی چین در ترکیه به خودم گفتند که شانسی پیروز شدند و همه عوامل موجب ترس و وحشت رقبا است. چینیها تیم ما را، گربهسیاه خودشان میدانند.
همراهی خاطرنشان کرد: این روند صعودی تیم ملی ادامه دار خواهد بود. قطعا اگر با همین روند پیش برویم، به المپیک ۲۰۲۸ نیز راه پیدا خواهیم کرد، به شرط آنکه برنامههای کادرفنی مورد قبول فدراسیون قرار بگیرد.