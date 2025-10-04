شهروندخبرنگار ما فیلمی از مناظر پاییزی چنارستان روستای برزآباد در شهرستان کاشان استان اصفهان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهرستان کاشان در استان اصفهان واقع شده است. این شهرستان جاذبه‌های گردشگری و تاریخی بسیاری را در خود جای داده است. چنارستان روستای برزآباد، یکی از زیباترین و منحصر به فردترین جاذبه‌های طبیعی منطقه کاشان است. طول این چنارستان حدود ۲۰۰ و عرض ۱۰ متر پوشیده از درختان چنار کهن‌سال است که در تمام فصول چهارگانه سال زیبایی منحصر‌به فردی دارد.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: سید محمد مرتضوی - کاشان

برچسب ها: فصل پاییز ، جاذبه های گردشگری ، سوژه خبری
