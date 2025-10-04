خبرنگار مجله اتلتیک مدعی شد روبن آموریم امروز (شنبه) در صورتی اخراج می‌شود که منچستریونایتد در دیدار برابر ساندرلند شکست سنگینی را تجربه کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - منچستریونایتد در فصل جاری رقابت‌های لیگ برتر انگلیس هم نتایج کابوس‌واری را داشته و از شش بازی انجام‌شده‌اش تنها هفت امتیاز را کسب کرده است و در رده چهاردهم جدول رده‌بندی لیگ جزیره قرار دارد. هواداران یونایتد اصلا از نتایج تیمشان راضی نیستند و گمانه‌زنی‌ها درباره اخراج روبن آموریم از نیمکت شیاطین سرخ بسیار زیاد است.

دیوید اورنستین، خبرنگار سرشناس مجله اتلتیک، درباره اخراج آموریم گفت: باشگاه منچستریونایتد در حال حاضر قصد برکناری روبن آموریم، سرمربی تیم، را ندارد؛ حتی اگر مقابل ساندرلند شکست بخورد. تنها در صورت شکست سنگین یونایتد‌ها مقابل ساندرلند احتمال برکناری او وجود خواهد داشت.

تنها راه اخراج‌شدن آموریم از منچستریونایتد

اورنستین توضیح داد که باشگاه انگلیسی می‌داند باید نتایج را در هفته‌های آینده بهبود بخشد و برکناری آموریم هزینه مالی بالایی خواهد داشت و باید دید سران باشگاه این تصمیم را خواهند گرفت یا خیر.

او افزود که مدیریت باشگاه هنوز فهرستی از نامزد‌های جایگزینی آموریم را تهیه نکرده است ولی مانند سایر باشگاه‌های بزرگ به طور مداوم وضعیت مربیان در بازار را زیر نظر دارد تا برای هر تغییر احتمالی آماده باشد.

او در پایان اعلام کرد گرت ساوت‌گیت در میان گزینه‌های منچستریونایتد برای سرمربی‌گری نیست.

منچستریونایتد امروز (شنبه، دوازدهم مهر) در هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر انگلیس پذیرای ساندرلند خواهد بود.

