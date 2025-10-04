سرمربی تیم فوتبال بانوان پرسپولیس پس از تساوی تیمش در بازی امروز مقابل پالایش‌گاز ایلام تاکید کرد: بازیکنانم تلاش خواهند کرد که در مستطیل سبز بهترین خود باشند و بازی حرفه‌ای را به نمایش بگذارند و قطعا در ادامه فصل بهترین عملکرد را خواهیم داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، مریم آزمون سرمربی تیم فوتبال بانوان پرسپولیس پس از پایان بازی اظهار داشت: فصل را خوب شروع کردیم. در بازی اول مقابل تیم ایستا که برای قهرمانی بسته شده بود توانستیم مساوی بگیریم. بعد از آن مقتدرانه مقابل تیم ایساتیس کران فارس با دو گل پیروز شدیم و در سیرجان هم مقابل تیم گل‌گهر به تساوی رسیدیم. امروز هم بازی با نتیجه مساوی به پایان رسید، اما هنوز زمان داریم و مطمئن باشید بهترین عملکرد را در ادامه فصل خواهیم داشت.

مریم آزمون با اشاره به کیفیت تیم و بازیکنان افزود: خوشبختانه بازیکنان و کادر فنی خوبی داریم و پرسپولیس همیشه مدعی است. تنها نکته ناراحت‌کننده این است که در زمین خودمان از نتیجه راضی نبودیم. در همان دقیقه اول، داور روی دروازه‌بان ما خطا گرفت و تمرکز بازیکنان به هم خورد و همان توپ وارد دروازه شد.

سرمربی بانوان پرسپولیس ادامه داد: با این حال تیم ما در ادامه خوب بازی کرد و تعویض‌ها باعث شد به گل برسیم. از عملکرد بازیکنان راضی هستم، اگرچه از دست دادن پنالتی کمی روحیه تیم را تحت تأثیر قرار داد، اما با همدلی توانستیم با گل سمیه خرمی بازی را مساوی کنیم. مطمئن باشید هفته به هفته بهتر خواهیم شد.

وی همچنین درخصوص داوری این بازی گفت: سال‌ها در تیم ملی حضور داشتم و مقابل تیم‌های بزرگ بازی کرده‌ام، اما شرایط داوری امروز اصلاً حرفه‌ای نبود و داور در حد این دیدار ظاهر نشد. برای من اخلاق در ورزش اولویت دارد و همیشه تلاش می‌کنم کنار زمین با آرامش و احترام بازیکنان را هدایت کنم و در طول بازی تنها روی مسائل فنی و تاکتیکی تمرکز دارم.

سرمربی پرسپولیس با این سخنان، اطمینان داد که تیمش با روحیه و تمرکز، مسیر خود را برای کسب بهترین نتایج ادامه خواهد داد.

برچسب ها: تیم فوتبال بانوان ، پرسپولیس ، فوتبال بانوان ، لیگ برتر فوتبال بانوان
