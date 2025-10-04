سرمربی پرتغالی تیم فوتبال استقلال تهران به کار خود در این تیم ادامه خواهد داد و خبری از جدایی نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه مدیران باشگاه استقلال برای بررسی وضعیت ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی این تیم، روز پنجشنبه برگزار شد و در نهایت با تصمیم به ادامه همکاری با او به پایان رسید. این تصمیم پس از بررسی چند عامل کلیدی اتخاذ شده که نشان میدهد فعلاً پرونده ساپینتو در استقلال بسته نشده است.
یکی از مهمترین دلایل ادامه حضور ساپینتو در استقلال، مخالفت او با استعفا از سمت سرمربیگری است. بر اساس مفاد قرارداد، در صورتی که باشگاه تصمیم به قطع همکاری با وی بگیرد، باید کل مبلغ قرارداد را بهصورت کامل پرداخت کند؛ موضوعی که فشار مالی قابلتوجهی را به باشگاه تحمیل میکند. این مسئله باعث شده تا مدیران استقلال فعلاً گزینهی برکناری ساپینتو را از دستور کار خارج کنند.
عامل دیگری که در تصمیم مدیران باشگاه نقش داشت، نزدیکی زمان دیدار استقلال با چادرملو در هفته ششم لیگ برتر است. با توجه به اهمیت این مسابقه و شرایط حساس جدول، مسئولان استقلال معتقدند هرگونه تغییر در کادر فنی در این مقطع زمانی، میتواند تمرکز و آمادگی بازیکنان را بر هم بزند. از همین رو، حفظ ثبات روی نیمکت به عنوان تصمیم منطقیتر در شرایط فعلی در نظر گرفته شد.
کلارنس سیدورف، مشاور مدیرعامل باشگاه استقلال، نیز نظر مثبتی نسبت به ادامه همکاری با ساپینتو دارد. این حمایت فنی و مشورتی نقش مهمی در قانعکردن مدیران برای ادامه همکاری با سرمربی پرتغالی ایفا کرده است.
بر اساس ارزیابیهای انجامشده، باشگاه استقلال در حال بررسی گزینههایی برای افزودن یک دستیار جدید به کادر فنی ساپینتو است. هدف از این تصمیم، بهبود روند آمادهسازی تیم برای ادامه رقابتهای لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا ۲ عنوان شده است.
اضافه شدن دستیار تازه میتواند فشار موجود بر ساپینتو را کاهش داده و کیفیت فنی تیم را ارتقا دهد.
دیدار روز یکشنبه استقلال مقابل چادرملو، نقشی تعیینکننده در آینده نیمکت این تیم دارد. در صورتی که آبیپوشان موفق شوند سه امتیاز این بازی را به دست آورند، ساپینتو با اطمینان و اقتدار بیشتری به کار خود ادامه خواهد داد.
اما نتیجهای غیر از پیروزی میتواند دوباره بحث درباره آینده او را در باشگاه زنده کند.