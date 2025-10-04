شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی ساینای دوگانه سوز ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - چندی است که مشتریان گروه خودروسازی سایپا از تأخیر در تحویل خودرو‌های ساینا دوگانه‌سوز گلایه دارند. به گفته تعدادی زیادی از این مشتریان، علیرغم اینکه این مشتریان، در موعد مقرر مورد نظر را پرداخت کردند؛ اما هنوز خبری از تحویل خودرو به مشتریان نیست و مشتریان همچنان در صف انتظار تحویل خودرویشان هستند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکلات شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

باسلام و احترام ضمن قدردانی از شما و خبرگزاری جوان به اطلاع میرساند، با گذشت بیش از یک ماه و پیگیری بنده و جمعی از خریداران این خودرو از شرکت سایپا، هنوز پاسخی جز صبر کردن دریافت نشده و هنوز خودرو‌هایی با موعد تحویل ۲۷ اسفند، با وجود تاخیر ۷ ماهه، هنوز تحویل داده نشده است؛ لذا از شما خواهشمنداست در صورت امکان پیگیری نمایید بلکه ترتیب اثری داده شود. باتشکر از شما

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: تاخیر در تحویل خودرو ، سوژه خبری ، شرکت سایپا
خبرهای مرتبط
داستان ادامه دار تاخیر در تحویل خودرو به ساینا رسید
متقاضیان خودروی شاهین همچنان در انتظار تحویل
تاخیر در تحویل خودرو این بار به نیسان آبی رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بازنشستگان تامین اجتماعی همچنان در انتظار واریزی جدید
کمبود شیرخشک آپتامیل در داروخانه‌ها داستان پرغصه والدین شد
آخرین اخبار
بازنشستگان تامین اجتماعی همچنان در انتظار واریزی جدید
کمبود شیرخشک آپتامیل در داروخانه‌ها داستان پرغصه والدین شد
تاخیر در تحویل خودرو خریداران آریزو ۵ را نگران کرذ
برگزاری مراسم جشن غنچه ها و اجداث مدارس پیش دبستانی در بهارستان
واکنش رزیدنت‌ها نسبت به مردودی در آزمون گواهینامه تخصصی
برگزاری میز خدمت این هفته نیشابور به میزبانی ستادفرماندهی به مناسبت هفته فراجا + عکس و فیلم
نگرانی خریداران ساینای دوگانه سوز از تاخیر در تحویل خودرو
گشت و گذار پاییزی به چنارستان روستای برزآباد در کاشان + فیلم
برگزاری مراسم شبی با شهدا همزمان با وفات حضرت معصومه (س) در مرکز آموزش شهید مطهری نیشابور