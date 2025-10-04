شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی ساینای دوگانه سوز ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - چندی است که مشتریان گروه خودروسازی سایپا از تأخیر در تحویل خودرو‌های ساینا دوگانه‌سوز گلایه دارند. به گفته تعدادی زیادی از این مشتریان، علیرغم اینکه این مشتریان، در موعد مقرر مورد نظر را پرداخت کردند؛ اما هنوز خبری از تحویل خودرو به مشتریان نیست و مشتریان همچنان در صف انتظار تحویل خودرویشان هستند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکلات شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

باسلام و احترام ضمن قدردانی از شما و خبرگزاری جوان به اطلاع میرساند، با گذشت بیش از یک ماه و پیگیری بنده و جمعی از خریداران این خودرو از شرکت سایپا، هنوز پاسخی جز صبر کردن دریافت نشده و هنوز خودرو‌هایی با موعد تحویل ۲۷ اسفند، با وجود تاخیر ۷ ماهه، هنوز تحویل داده نشده است؛ لذا از شما خواهشمنداست در صورت امکان پیگیری نمایید بلکه ترتیب اثری داده شود. باتشکر از شما

