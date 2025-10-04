استاندار مازندران از پیش‌بینی صادرات ۳۰ هزار تنی این محصول و کسب حدود ۶۰ میلیون دلار درآمد ارزی خبر داد. ‎

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران با اشاره به آغاز فصل صادرات کیوی از این استان، گفت: با توجه به وضعیت مطلوب و برنامه‌ریزی انجام‌شده، آغاز صادرات کیوی از هفتم مهرماه در دستور کار قرار گرفته است.

او در تشریح جزئیات این محصول مهم باغی ، افزود: سطح زیر کشت کیوی استان حدود ۸۰۰۰ هکتار است و پیش‌بینی می‌شود میزان تولید امسال به بیش از ۲۷۰ هزار تن برسد.

استاندار مازندران با اشاره به روند اجرایی صادرات، گفت: میزان صادرات انجام‌شده تا امروز ۶۵ محموله به وزن ۱۵۰۰ تن بوده و پیش‌بینی می‌شود در ادامه فصل، حدود ۳۰ هزار تن کیوی از مازندران صادر شود. این حجم از صادرات، گامی مهم در راستای توسعه تجارت خارجی و معرفی محصولات باکیفیت باغی ایران در بازار‌های جهانی ارزیابی می‌شود.

یونسی رستمی با بیان اینکه بازار‌های جهانی هدف برای این محصول کشور‌های هندوستان، آذربایجان، قزاقستان، ازبکستان، امارات متحده عربی و روسیه هستند، افزود: در بازار‌های جهانی، میزان ارزآوری هر کیلوگرم کیوی حدود دو دلار است.

او گفت: با توجه به این نرخ، پیش‌بینی می‌شود صادرات کیوی در سال جاری حدود ۶۰ میلیون دلار درآمد اقتصادی برای کشور به ارمغان آورد.

منبع:استانداری مازندران

 

