رئیس فدراسیون والیبال گفت: معتقدیم ظرفیت والیبال ایران بزرگ است و نشان دادیم می‌توانیم تاریخ‌ساز باشیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، سید میلاد تقوی در مجمع سالیانه عمومی فدراسیون که امروز (شنبه ۱۲ مهر) در سالن اجتماعات وزارت ورزش و جوانان برگزار شد، با بیان اینکه آنچه در سال ۱۴۰۴ اتفاق افتاد را دیدید، اظهار داشت: این نتیجه زحمت همه کسانی است که برای والیبال زحمت کشیدند. این نتایج حاصل نمی‌شد اگر وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک کمک نمی‌کردند و رسانه ملی و رسانه‌ها پشت بچه‌ها و تیم‌ها نبودند.

وی در مورد عملکرد تیم ملی در سال ۱۴۰۳ گفت: لیگ ملت‌های سال گذشته را با پائز آغاز کردیم که نتایج امیدوارکننده نبود. در نهایت با قطع همکاری با او و ادامه کار با همکاری مربی ایرانی از ۱۲ بازی دو برد گرفتیم. شکاف بین والیبال و مردم بیشتر شد و قول دادیم این شکاف را کم کنیم. در نتیجه یکسری برنامه‌ها را آغاز کردیم.

رئیس فدراسیون والیبال با بیان این‌که قطعا عملکرد فدراسیون والیبال جای انتقاد هم دارد، گفت:، اما انتقاد باید سازنده و دلسوزانه باشد. وزارت ورزش بسیاری از کمبود‌های والیبال را پوشش می‌دهد و هر جا کم وکاستی هست همه پای کار می‌آیند. معتقدیم ظرفیت والیبال ایران بزرگ است و نشان دادیم می‌توانیم تاریخ‌ساز باشیم. در مجمع قبل گفتم نگاه‌مان این است که جزو هشت تیم قهرمانی جهان باشیم و شدیم. در ادامه هم باید باثبات حرکت کنیم.

