باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال در هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، در دیدار مقابل المحرق بحرین با نتیجه یک بر صفر شکست خورد تا شاگردان ساپینتو دومین ناکامی پیاپی خود در این رقابتها را تجربه کنند.
در این بازی، حبیب فرعباسی بار دیگر بهعنوان دروازهبان اصلی استقلال به میدان رفت و نمایش قابل قبولی ارائه داد. بازیکنان المحرق در جریان مسابقه، ۱۰ شوت به سمت دروازه استقلال زدند که از این تعداد، ۶ شوت در چارچوب بود. فرعباسی با ثبت ۴ سیو مهم و موفق، عملکرد خود را برجسته کرد و نگاهها را به سوی خود معطوف ساخت.
دروازهبان آبیپوشان در زمینه بازیسازی نیز عملکرد چشمگیری داشت؛ او در مجموع ۳۳ پاس به همتیمیهایش ارسال کرد که ۲۹ پاس با موفقیت همراه بود. بدین ترتیب، دقت پاسهای فرعباسی ۸۸ درصد ثبت شد که نشاندهنده حضور فعال او در ساختار بازی تیم بود.
با توجه به نمایش مطلوب فرعباسی در این دیدار، به نظر میرسد ساپینتو در دیدار هفته ششم لیگ برتر مقابل چادرملو، روز یکشنبه ۱۳ مهر، بار دیگر از او بهعنوان دروازهبان اصلی بهره خواهد برد.