باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

خانه را به مدرسه تشبیه کنید تا ترس کودکان بریزد + فیلم

روانشناس کودک در مورد ارتباط مدرسه و خانه نکاتی بیان‌ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سحر پهلوان نشان، روان‌شناس کودک با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در خصوص ارتباط مدرسه و خانه توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط

چرا کودک در مدرسه پرخاشگر می شود

خانه را به مدرسه تشبیه کنید تا ترس کودکان بریزد + فیلم
young journalists club

کودکمان را چگونه برای رفتن به مدرسه آماده کنیم؟

خانه را به مدرسه تشبیه کنید تا ترس کودکان بریزد + فیلم
young journalists club

چگونه کودکمان را برای رفتن به مدرسه ترغیب کنیم؟

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
انتشار اقتدار ایران از قاب دوربین‌های خبرنگاران آمریکایی + فیلم
۱۱۹۶

انتشار اقتدار ایران از قاب دوربین‌های خبرنگاران آمریکایی + فیلم

۱۲ . مهر . ۱۴۰۴
سفر ۴۰ ساعته هوایی با غل و زنجیر به ایران + فیلم
۸۶۹

سفر ۴۰ ساعته هوایی با غل و زنجیر به ایران + فیلم

۱۲ . مهر . ۱۴۰۴
بودجه صهیونیستی برای سلطنت طلبی مجازی + فیلم
۷۴۲

بودجه صهیونیستی برای سلطنت طلبی مجازی + فیلم

۱۲ . مهر . ۱۴۰۴
کسب و کار در آینده دیجیتال + فیلم
۷۰۶

کسب و کار در آینده دیجیتال + فیلم

۱۲ . مهر . ۱۴۰۴
جنتلمن‌های تروریست + فیلم
۵۵۴

جنتلمن‌های تروریست + فیلم

۱۲ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.