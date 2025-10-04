به تازگی پس از هر حاشیه‌ای در فدراسیون تکواندو شاهد عذرخواهی عاملان بی نظمی و درگیری بوده‌ایم و این جای خوشحالی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فدراسیون تکواندو در روز‌های اخیر عذر خواهی‌های زیادی را شاد بوده است از خواهران شیری برای درگیری در رقابت‌های تکواندو و مشکلاتی که با مهروز ساعی داشتند تا دو تکواندو کار دیگر که در هفته اول رقابت‌های تکواندو جام سفیر عامل درگیری و تنش بودند.

عذرخواهی خاطیان لیگ برتر از خانواده بزرگ تکواندو 

در ابتدای مسابقات جام سفیر، فرشته فتحی و نیوشا شادلو دو نفر از میان ورزشکارانی که در جریان رقابت‌های هفته نخست لیگ برتر رفتار‌هایی نامناسب از آنها سر زده بود، در حضور خانواده بزرگ تکواندو در ملأ عام عذرخواهی کردند.

آنها با ابراز تأسف از اتفاقات گذشته، تأکید کردند که چنین رفتار‌هایی دیگر تکرار نخواهد شد و از این پس در چارچوب اخلاق، احترام و اصول جوانمردی تکواندو به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

این که ورزشکار برای اقدام اشتباهش عذر خواهی کند آنهم در ملا عام! بسیار اتفاق خوبی است که روحیه ورزشکاری آنها را نشان می‌دهد و شاید در زمان مسابقات به دلیل فشار بالا و استرس دست به این اقدام زده‌اند، اما به یک نکته باید توجه کرد اقدام‌های چکشی در برخی مواقع نیاز است ولی شاید ریشه یابی این درگیری‌ها مهمتر از عذر خواهی باشد چرا که در آینده دیگر شاهد اشتباهی نخواهیم بود که مجر به عذر خواهی در ملاعام شود.

ورزشکاران باید با روحیه ورزشی از این اتفاقات جلوگیری کنند نه به دلیل ترس از محرومیت و برخورد فدراسیون تکواندو در هر صورت این اقدام را به فال نیک می‌گیریم چرا که کاملا با روحیه ورزشکاری سازگار است.

درخشش دختران گیلانی در مسابقات قهرمانی تکواندوی کشور
عذرخواهی و ابراز ندامت خاطیان اتفاقات هفته اول لیگ برتر تکواندو
نقش مهروز در محرومیت تکواندو کاران سیه روز
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۲
ناشناس
۰۱:۰۰ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
قهرمانی جهان خدای نکرده نتیجه مطلوبی حاصل نشد٫ساعی ها حاضر هستن در ملأعام عذر خواهی کنن؟
۰
۱
پاسخ دادن
محمد
۲۲:۲۸ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
دیگه یاعی باید استعفا بده.. اخلاق از تکواندو بر بسته..چون هادی ساعی ذاتا بی تربیته و یک بی تربیت نمیتونه تربیت رو اشاعه بده
۰
۲
پاسخ دادن
تکواندوکار سابق
۱۵:۵۷ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
تا وقتی مافیای ساعی روی تکواندو هست وضع همینه از نظر اکثر مردم این برادر و خواهر چقدر منفور هستند
۱
۸
پاسخ دادن
