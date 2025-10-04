مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان از صدور هشدار سطح نارنجی برای وزش باد شدید همراه با خیزش گرد و خاک و وقوع طوفان در مناطق مستعد شمال استان از صبح یکشنبه تا دوشنبه این هفته (۱۳ تا ۱۴ مهر) خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ محسن حیدری  اظهار داشت: در این مدت در زاهدان، مناطق مرکزی و نوار شرقی استان در برخی ساعت ها، وزش باد نسبتا شدید و افزایش غبار رخ خواهد داد که می‌تواند موجب کاهش دید افقی و اختلال در تردد جاده‌ای به‌ویژه در مسیر‌های شمالی استان شود.

وی افزود: احتمال تأخیر یا لغو پرواز‌ها و نیز کاهش ۴ تا ۶ درجه‌ای دمای هوا در مناطق مختلف استان نیز وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان با توصیه به شهروندان برای استفاده از ماسک در زمان آلودگی هوا و پرهیز از حضور غیرضروری در فضای باز تصریح کرد: از فعالیت در ارتفاع باید اجتناب و تمهیدات لازم برای محافظت از گلخانه‌ها و سالن‌های پرورشی در نظر گرفته شود.

حیدری تاکید کرد: در صورت وقوع طوفان گرد و خاک از انجام پرواز‌های سبک مانند گلایدر و بالگرد خودداری شود و اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از شرایط جوی در دستور کار قرار گیرد.

منبع هواشناسی سیستان وبلوچستان 

