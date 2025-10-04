باشگاه خبرنگاران جوان- کابل پایتخت افغانستان، در ردهبندی جهانی آلودگی هوا به عنوان دومین شهر آلوده جهان معرفی شد.
غلظت ذرات معلق ریز (PM2.5) در هوای کابل ۵۸ میکروگرم در متر مکعب ثبت شده که این میزان ۱۱.۶ برابر بالاتر از حد مجاز سالانۀ تعیین شده از سوی سازمان جهانی بهداشت است.
کارشناسان علت این آلودگی شدید را ترکیبی از انتشار آلایندهها و وضعیت جوی ساکن میدانند. به باور آنان، چنین سطح خطرناکی از آلودگی میتواند موجب تشدید مشکلات تنفسی، بیماریهای قلبی و کاهش عملکرد ریه شود؛ به ویژه برای گروههای آسیبپذیر مانند کودکان، سالمندان و افراد دارای مشکلات سلامتی.
همزمان با کابل، شهرهای جلالآباد در شرق افغانستان و پیشاور در پاکستان نیز با آلودگی شدید هوا مواجه هستند.
کارشناسان به ساکنان کابل توصیه کردهاند که در دوران اوج آلودگی، زمان حضور در فضای باز را محدود کنند، پنجرهها را بسته نگه دارند، در صورت خروج از خانه از ماسک استفاده کنند و در محیطهای بسته از دستگاههای تصفیه هوا بهره بگیرند.