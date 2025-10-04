باشگاه خبرنگاران جوان - چندی پیش فدراسیون تیراندازی با انتشار خبری اعلام کرد که حسین باقری از سرمربیگری تیم ملی تفنگ کنار گذاشته شده و زائر رضایی جای او را گرفته است. پس از این تغییر، باقری در واکنش به این تصمیم گفت هیچ توضیح از سوی فدراسیون بابت این موضوع به او داده نشده است. حالا نایب‌رئیس فدراسیون تیراندازی دلیل این تغییر را کاملاً فنی می‌داند و می‌گوید حضور زائررضایی می‌تواند سرعت پیشرفت تیم ملی را افزایش دهد.

امکان جذب سرمربی خارجی نداریم

عباس محمدی نایب رییس فدراسیون تیراندازی در مورد علت تغییر سرمربی تیم ملی تفنگ اظهار کرد: نتایج تیم ملی تفنگ در مسابقات قهرمانی آسیا آن طور که باید و شاید مورد رضایت اهالی فن، وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک و رسانه‌ها نبود. همین امر باعث شد تا فدراسیون تغییراتی را برای بهتر شدن وضعیت تیم در نظر بگیرد. از آنجا که امکان جذب سرمربی خارجی با کیفیت و تامین هزینه‌های بالای دلاری برای دستمزد آنها را نداشتیم، از ظرفیت مربیان ایرانی که در سایر کشور‌ها فعالیت داشتند، استفاده کردیم. در نهایت جمع بندی رییس فدراسیون، بنده، دبیر فدراسیون و سازمان تیم‌های ملی بر این بود که برای کسب نتیجه بهتر در بازی‌های آسیایی از ظرفیت زائررضایی استفاده کنیم.

برای افتخارآفرینی در بازی‌های آسیایی زائررضایی انتخاب شد

محمدی در ادامه گفت: در این مدت متوجه شدیم که قرارداد زائر رضایی که یکی از مربیان خوب ایران است با تیم ملی بنگلادش به پایان رسیده است. با او صحبت کردیم و وی بعد از چند روز به ما پاسخ مثبت داد. در نهایت تصمیم این شد که از وجود او استفاده کنیم و کادر فنی تیم ملی تفنگ با برنامه‌ریزی بهتر در این مدت باقی مانده مانده تا بازی‌های آسیایی تیم را آماده حضور در این میدان بزرگ کند و بتواند برای ایران افتخارآفرینی کند.

تلفنی به باقری گفتیم که قرار است تغییرات داشته باشیم

او در پاسخ به این سوال که باقری اعلام کرده است که هیچ توضیحی بابت این تغییرات و برکناری به او داده نشده، گفت: موضوع پایان همکاری فدراسیون و باقری اصلا برکناری نبود بلکه تنها مسائل فنی مد نظر بود. ما قبل از اینکه تغییرات کادر فنی از طریق فدراسیون و رسانه‌ها اطلاع رسانی شود موضوع را تلفنی به او اعلام کردیم و یک هفته بعد از این مکالمه، خبر تغییرات اعلام شد و این تصمیمات بدون اطلاع او انجام نشده است. ما به منظور انسجام تیم و تمرکز کادر فنی منتظر شدیم مسابقات چین به پایان برسد بعد با او تماس گرفتیم و اعلام کردیم که فدراسیون قصد این تغییرات را دارد و قرار شد وی استعفا دهد.

عملکرد باقری ضعیف نیست، سرعت پیشرفت با زائررضایی بیشتر است

نایب رییس فدراسیون تیراندازی گفت: این تغییرات به این معنی هم نیست که عملکرد باقری ضعیف بوده است بلکه با توجه به فاصله باقیمانده تا بازی‌های آسیایی به این جمع بندی رسیدیم که سرعت پیشرفت ما با زائر رضایی بیشتر خواهد بود. دلیل فنی پشت این قضیه بود و دلایل دیگری وجود ندارد. باقری و همه مربیان دیگر هم می‌دانند که توانمندی زائررضایی بیشتر است. همان زمان هم که با باقری قرارداد امضا کردیم اگر زائررضایی شرایط حضور در ایران را داشت از او کمک می‌گرفتیم. ما فقط تیم ملی و مصالح آن را در نظر گرفتیم.

آرامش به تیم ملی تپانچه بازگشته است

محمدی در ادامه در خصوص تغییرات در تیم ملی تپانچه و انتخاب سرمربی خارجی با وجود افت هانیه رستمیان گفت: این اشتباه را نکنید. سلطانی در بین مربیان حال حاضر شرایط بهتری دارد. تیم ما از لحاظ فنی، تکنیکی و تاکتیکی مشکلی ندارد. تیراندازان ما نیاز به آرامش داشتند و ما باید مربی را انتخاب می‌کردیم که در کنار مهارت فنی، بتواند به تیم آرامش دهد، تنش و حرف و حدیث‌های موجود را رفع کند و با این انتخاب متوجه شدیم که این انتخاب درست است.

رستمیان امید اول ما است

او در مورد افت هانیه رستمیان ادامه داد: از زمانی که خانم سلطانی آمده رستمیان در مسابقاتی که شرکت کرده عملکرد مثبتی داشت. فقط این دو مسابقه اخیر افت داشته است که آن هم دلایل خاص خود را داشته است. هم رستمیان سرماخورده بود و هم فراز و نشیب تیرانداز در برخی مسابقات طبیعی است. رستمیان امید اول ما است. سلطانی رکورددار همین رشته‌ای است که رستمیان در آن موفق است و این یک امتیاز مثبت برای این سرمربی است.

مشکل رستمیان فینال است

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که سلطانی سرمربی تپانچه تجربه حضور در المپیک را نداشته و به نظر می‌رسد مربیان ایرانی هم سطح یا کمی پایین‌تر از خود رستمیان هستند گفت: تا قبل از هانیه رستمیان، مریم سلطانی رکورددار تپانچه ۲۵ متر کشور بود. او شرایط این رشته را به خوبی می‌داند. مشکل رستمیان مشکل فینال است و ما در کمیته فنی موضوع را بررسی می‌کنیم تا ببینیم مشکل از کجاست. من خودم در فرانسه با او بودم. او در مقدماتی سوم و در فینال پنجم شد.

در بخش تپانچه هیچ تغییری نداریم

او ادامه داد: رستمیان به اندازه کافی تجربه حضور در فینال مسابقات داخلی و بین المللی را نداشته است. متاسفانه در ایران رقابت‌های ۲۵ متر بدلیل مشکلات مهمات برگزار نمی‌شود. حریفان ما هر ساله فشنگ زیادی برای تمرین دارند و در مسابقات زیادی شرکت می‌کنند، اما هانیه فقط در رقابت‌های بین المللی فرصت حضور در فینال و قرار گرفتن در فضای آن را دارد که قطعا این تعداد فینال برای او کافی نیست. متاسفانه در داخل کشور شرایط به گونه‌ای نیست که بتواند فشار و استرس فینال تپانچه ۲۵ متر را تجربه کند. باید این مشکل را حل کنیم. قرار است با آوردن مهمات بیشتر، در کشور لیگ و مسابقه این رشته را هم داشته باشیم تا بتوانیم مشکل را حل کنیم. در مورد هانیه رستمیان موضوعات را بررسی می‌کنیم تا او که امید اول ما برای کسب سهمیه و مدال است مشکلی که در فینال دارد، رفع شود.

استفاده از زائررضایی دلیل بر نادیده گرفتن تلاش باقری نیست

محمدی در پایان گفت: باقری از مربیان شایسته ما است چه زمانی که تیرانداز و چه زمانی که مربی بود، اما ما به دلیل مصالح تیم ملی و سرعت بیشتر برای موفقیت و اینکه بتوانیم از تجربیات زائر رضایی استفاده کنیم قرار بر این شد که او به تیم ملی بیاید. به سبب شایستگی‌های زائر رضایی از او استفاده کردیم و این دلیل بر نادیده گرفتن تلاش باقری نیست و همچنان تیراندازی از وجود او بهره خواهد برد.