فدراسیون فوتبال روسیه تاریخ و محل برگزاری دو دیدار دوستانه تیم ملی زنان و مردان این کشور برابر ایران را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اتحادیه فوتبال روسیه اعلام کرد که تیم‌های فوتسال مردان و زنان روسیه در روز‌های پنجشنبه و شنبه ۲۴ و ۲۶ مهر در مجموعه ورزشی تولیکا در شهر تولا دو بازی دوستانه برابر تیم‌های زنان و مردان ایران برگزار خواهند کرد.

در روز اول بازی، مسابقه تیم زنان ساعت ۳ بعد از ظهر به وقت مسکو و مسابقه تیم مردان ساعت ۷ بعد از ظهر آغاز می‌شود. در روز دوم، بازی‌ها به ترتیب ساعت ۱ بعد از ظهر و ۵ بعد از ظهر آغاز می‌شوند.

پیش از این در آوریل ۲۰۲۵، تیم مردان روسیه در مسابقات بین‌المللی قهرمانی فوتسال SAT در تایلند، ایران را با نتیجه ۲ بر ۱ شکست داد.

همچنین تیم ملی فوتبال ایران نیز در راه آماده سازی برای جام جهانی ۲۰۲۶ در فیفادی پیش رو قرار است با تیم ملی فوتبال روسیه رو‌به‌رو شود.