فدراسیون فوتبال روسیه تاریخ و محل برگزاری دو دیدار دوستانه تیم ملی زنان و مردان این کشور برابر ایران را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اتحادیه فوتبال روسیه اعلام کرد که تیم‌های فوتسال مردان و زنان روسیه در روز‌های پنجشنبه و شنبه ۲۴ و ۲۶ مهر در مجموعه ورزشی تولیکا در شهر تولا دو بازی دوستانه برابر تیم‌های زنان و مردان ایران برگزار خواهند کرد.

در روز اول بازی، مسابقه تیم زنان ساعت ۳ بعد از ظهر به وقت مسکو و مسابقه تیم مردان ساعت ۷ بعد از ظهر آغاز می‌شود. در روز دوم، بازی‌ها به ترتیب ساعت ۱ بعد از ظهر و ۵ بعد از ظهر آغاز می‌شوند.

پیش از این در آوریل ۲۰۲۵، تیم مردان روسیه در مسابقات بین‌المللی قهرمانی فوتسال SAT در تایلند، ایران را با نتیجه ۲ بر ۱ شکست داد.

همچنین تیم ملی فوتبال ایران نیز در راه آماده سازی برای جام جهانی ۲۰۲۶ در فیفادی پیش رو قرار است با تیم ملی فوتبال روسیه رو‌به‌رو شود.

برچسب ها: فوتبال روسیه ، تیم ملی فوتبال
خبرهای مرتبط
با دعوت از ٢۴ ملی‌پوش؛
قلعه‌نویی شاگردانش را برای اردوی مهرماه به خط کرد
اعلام زمان و مکان بازی‌های تیم ملی فوتبال در مهرماه
آشنایی با همکارِ جدید قلعه‌نویی؛ کارمندِ بانک، دستیار مورینیو و رفیقِ آزمون
دیدار قلعه نویی با سرمربیان النصر و الاتحاد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پای سردار آزمون شکست
مربی سازنده فوتبال ایران درگذشت
دربی اصفهان برنده نداشت
فولاد ۰ - ۰ تراکتور/ دوئل گل محمدی و اسکوچیچ برنده نداشت
چلسی ۲ - ۱ لیورپول/ آرنه تایم حالا بلای جان اسلوت شده+ فیلم
آینتراخت فرانکفورت ۰ - ۳ بایرن مونیخ/ تیم بی رحم کمپانی با هیچ تیمی شوخی ندارد+ فیلم
قلعه‌نویی شاگردانش را برای اردوی مهرماه به خط کرد
پیروزی آرسنال، منچستریونایتد و تاتنهام در لیگ جزیره + فیلم
اینتر ۴ - ۱ کرمونزه/ پیروزی نراتزوری با درخشش یک ستاره جدید+ فیلم
مراسم تجلیل فدراسیون ژیمناستیک از شهدای جامعه ورزش برگزار شد
آخرین اخبار
پای سردار آزمون شکست
آینتراخت فرانکفورت ۰ - ۳ بایرن مونیخ/ تیم بی رحم کمپانی با هیچ تیمی شوخی ندارد+ فیلم
مربی سازنده فوتبال ایران درگذشت
قلعه‌نویی شاگردانش را برای اردوی مهرماه به خط کرد
چلسی ۲ - ۱ لیورپول/ آرنه تایم حالا بلای جان اسلوت شده+ فیلم
فولاد ۰ - ۰ تراکتور/ دوئل گل محمدی و اسکوچیچ برنده نداشت
اینتر ۴ - ۱ کرمونزه/ پیروزی نراتزوری با درخشش یک ستاره جدید+ فیلم
پیروزی آرسنال، منچستریونایتد و تاتنهام در لیگ جزیره + فیلم
دربی اصفهان برنده نداشت
مراسم تجلیل فدراسیون ژیمناستیک از شهدای جامعه ورزش برگزار شد
خسروی رکورد جهان را شکست و هفتمین طلایی ایران شد
بیانیه فدراسیون بسکتبال درخصوص درخواست وجه یک مربی از بازیکن جوان
اعلام زمان بازی‌های تیم ملی نوجوانان در مقدماتی جام ملت‌های آسیا
رقابت‌های جهانی تنیس ساحلی؛ نماینده ایران یک پله دیگر صعود کرد
انتخاب شعار کاروان ایران برای بازی‌های کشور‌های اسلامی
تقابل ناسار با قهرمانان وزنه‌بردار ایرانی
اخباری: فشار روی استقلال کار ما را هم سخت کرده است
دلیل دعوت نشدن موراتا به اردوی اسپانیا مشخص شد
نامه‌ دنیامالی به ۵۷ وزیر کشور‌های اسلامی برای تعلیق ورزش رژیم صهیونیستی
تعطیلی ۳ روزه تمرینات پرسپولیس
خبری از آرسن زاخاریان نیست
تلاش استقلالی‌ها برای استفاده از ماشاریپوف در لیگ برتر و آسیا
برتری تریر با یخچالی در هفته دوم بوندسلیگا
زیاده خواهی به اسم درویش!
تیم هیئت اسکیت استان مازندران قهرمان شد
نوروزی: کاروانی پاک به بحرین اعزام خواهد شد/مسئولیت دوپینگ با خود ورزشکار است
اولین پیروزی تاریخ واترپلو ایران مقابل چین؛ قدم نخست محکم‌تر از همیشه
اسبقیان: والیبال با تدابیر ویژه خیلی زود بازسازی شد
ترکیب احتمالی سپاهان برای بازی مقابل ذوب آهن
تاریخ مصاف فوتسال ایران و روسیه اعلام شد