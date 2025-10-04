تیم هیئت اسکیت استان مازندران بر سکوی نخست مسابقات دستجات آزاد و انتخابی تیم ملی رولبال بانوان قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از ۲ روز رقابت، تکلیف تیم‌های برتر مسابقات دستجات آزاد و انتخابی تیم ملی رولبال بانوان در مازندران مشخص شد.

در این دوره از رقابت‌ها، هفت تیم حضور داشتند و در ۲ گروه به رقابت پرداختند و در پایان مرحله مقدماتی چهار تیم به مرحله نیمه‌نهایی صعود کردند.

تیم‌های هیئت اسکیت استان مازندران، هیئت اسکیت استان یزد، شهرداری فردوس خراسان جنوبی و شمال شرق تهران چهار تیم صعودکننده به این مرحله را تشکیل دادند.

در نخستین دیدار مرحله نیمه‌نهایی تیم هیئت اسکیت استان مازندران توانست در دیداری جذاب و پُرگل با نتیجه پنج بر صفر نماینده یزد را شکست بدهد و به فینال این رقابت‌ها صعود کند.

در دیگر دیدار این مرحله، تیم‌های شهرداری فردوس خراسان جنوبی و شمال شرق تهران به رقابت پرداختند که در نهایت تیم شهرداری فردوس توانست حریف خود را در دیداری نزدیک و حساس شکست بدهد و فینالیست شود.

تیم‌های هیئت اسکیت استان مازندران و شهرداری فردوس خراسان جنوبی برگزارکننده دیدار نهایی مسابقات در نوشهر بودند.

در این دیدار که از حساسیت بالایی میان هر 2 تیم برخوردار بود، در نهایت تیم میزبان بهتر از موقعیت‌های خود استفاده و با برتری ۶ بر ۳ زمین مسابقه را ترک کرد، عنوان نخست این دوره از رقابت‌ها را به خود اختصاص داد.

در دیدار رده‌بندی هم تیم هیئت اسکیت استان یزد با شکست تیم شمال شرق تهران به عنوان سومی این دوره از رقابت‌ها بسنده کرد.

گفتنی است ریاست‌محترم‌فدراسیون اسکیت به همراه رئیس هیئت اسکیت استان مازندران از نزدیک نظاره‌گر مسابقات بودند.

همچنین در این دوره از رقابت‌های انتخابی تیم ملی، تیم‌های شمال شرق تهران، ویوا تبریز، شهرداری فردوس نماینده هیئت اسکیت خراسان جنوبی، هیئت استان مازندران، هدایت قم، هیئت سیستان و بلوچستان و هیئت استان یزد حضور داشتند.