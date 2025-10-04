تیم ملی واترپلو ایران موفق شد در اولین بازی خود در قهرمانی آسیا، برای نخستین بار تیم چین را شکست دهد و احتمال کسب مدال خود را نیز بالا ببرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یازدهمین دوره مسابقات قهرمانی ورزشهای آبی آسیا از ۱۲ تا ۲۰ مهرماه در احمدآباد هند برگزار میشود. در این مسابقات، تیمهای ایران، چین، هنگکنگ و ازبکستان در گروه A و تیمهای ژاپن، سنگاپور، قزاقستان، هند و تایلند در گروه B حضور دارند. تیم ملی کویت که در ابتدا همگروه ایران بود، از حضور در این رقابتها انصراف داد.
امروز اولین رقابت تیم ملی کشورمان مقابل مهمترین حریف خود یعنی چین، برگزار شد و ملیپوشان کشورمان موفق شدند این تیم را با نتیجه ۱۴ بر ۹ شکست دهند. تیم چین دومین قدرت واترپلو آسیا به حساب میآید در طول تاریخ همیشه مانع سختی مقابل تیم ملی ایران بود.
سوپر گل آرمان شمس در کوارتر سوم این بازی که مسافتی بیش از نیمه زمین را تا دروازه حریف طی کرد، بهترین گل این بازی نام گرفت و روحیه تیم حریف را به شکلی از بین برد که اختلاف ۳ امتیازی بین تیمها را به ۲ برابر رساند.
تقابل تیم ملی کشورمان با چین در رقابتهای قهرمانی آسیا در دوره قبل به پنالتی کشید و واترپلوئیستهای کشورمان در آن بازی شکست خوردند. در لیگ جهانی سطح ۲ نیز تیم چین با یک گل در ثانیههای آخر موفق شد مدال برنز را از تیم ملی کشورمان بگیرد. این بار ملیپوشان واترپلو ایران موفق شدند با اختلاف فاحش، انتقام همه بازیهای گذشته را از چین بگیرند.