رئیس پارک فناوری پردیس با تاکید بر اینکه المپیک فناوری ایران را به اکوسیستم جهانی نوآوری متصل می‌کند، گفت: شرکت‌کنندگان ما در حوزه‌هایی، چون هوش مصنوعی، رباتیک و امنیت سایبری در برابر برترین استعداد‌های جهان قرار می‌گیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی صفاری‌نیا در نشست خبری دومین دوره المپیک فناوری که در معاونت علمی ریاست‌جمهوری برگزار شد، اظهار داشت: آینده کشور‌ها با منابع طبیعی رقم نمی‌خورد، بلکه این سرمایه انسانی متخصص و خلاق است که آینده را می‌سازد. امروز میدان اصلی رقابت جهانی در لبه‌های فناوری همچون هوش مصنوعی، امنیت سایبری، رباتیک و اینترنت اشیاست.

وی با اشاره به فلسفه شکل‌گیری المپیک فناوری بیان کرد: المپیک فناوری بستری استاندارد برای محک‌زدن استعداد‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت آنها در پروژه‌های واقعی است.

رئیس پارک فناوری پردیس با بیان اینکه ایران از نظر نیروی انسانی متخصص یکی از غنی‌ترین کشور‌های منطقه است، تصریح کرد: امسال دومین دوره المپیک فناوری با حضور بیش از ۱۰ هزار شرکت‌کننده داخلی و یک هزار شرکت‌کننده خارجی از ۶۵ کشور برگزار می‌شود و این حضور گسترده نشان می‌دهد ایران ظرفیت تبدیل‌شدن به مرجع بین‌المللی در حوزه رقابت‌های فناورانه را دارد.

صفاری‌نیا تصریح کرد: پارک فناوری پردیس امروز به منطقه بین‌المللی نوآوری ایران تبدیل شده و بستری است که همکاری‌های بین‌المللی، تبادل دانش و جذب سرمایه انسانی در آن با هم ارتباط دارند. همچنین المپیک فناوری نمادی از این حرکت است که ایران را به اکوسیستم جهانی نوآوری متصل می‌کند.

وی افزود: در ماده ۳۳ مقررات ایجاد منطقه بین‌المللی نوآوری ایران، رقابت‌های بین‌المللی فناوری در قالب المپیک فناوری به عنوان تکلیف معاونت علمی و پارک فناوری پردیس اشاره شده است و امسال شاهد دومین دوره این رقابت هستیم.

صفاری‌نیا با اشاره به اینکه رقابت در لبه فناوری به معنای رقابت در یادگیری سریع‌تر و نوآوری اصیل‌تر است، تصریح کرد: شرکت‌کنندگان ما در حوزه‌هایی، چون هوش مصنوعی، رباتیک و امنیت سایبری در برابر برترین استعداد‌های جهان قرار می‌گیرند.

وی اظهار داشت: المپیک فناوری نماد مسیر دانش‌بنیان ایران در گام دوم انقلاب است؛ مسیری که بر سرمایه انسانی تکیه دارد و به حضور فعال در رقابت‌های جهانی فناوری می‌انجامد و امید است این رویداد سکوی پرتابی برای نسل جدید نخبگان ایران باشد.

