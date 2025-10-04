باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه استقلال به دلیل اشتباهات مدیریتی در فصول اخیر با حکم سنگین فیفا روبرو شده که نتیجه آن فسخ قرارداد منتظر محمد، بازیکن عراقی این تیم است. این حکم موجب شده آبی‌ها دست‌کم از دو پنجره نقل‌وانتقالاتی محروم شوند و بیش از ۳۰ میلیارد تومان جریمه نقدی متحمل شوند.

یکی از دغدغه‌های اصلی هواداران استقلال، عدم حضور جلال‌الدین ماشاریپوف، وینگر ملی‌پوش ازبکستانی در لیست تیم است. این بازیکن به دلیل مصدومیتی که پیش از آغاز مسابقات و در اردوی ترکیه برایش رخ داد، به‌صورت موقت از لیست خط خورد تا باشگاه بتواند بدون مشکل قرارداد بازیکنان جدید را ثبت کند.

انتظار می‌رفت ماشاریپوف در نیم‌فصل به جمع آبی‌پوشان اضافه شود. در این مسیر، مدیران باشگاه استقلال رایزنی‌های گسترده‌ای با ایفمارک و سازمان لیگ انجام داده‌اند تا با پذیرش مدارک پزشکی مصدومیت آلمدین زلیکیچ، سهمیه سوخت‌شده بازیکنان خارجی بازگردد و استقلال بتواند پس از پایان دوران مصدومیت ماشاریپوف، نام او را به لیست تیم اضافه کند.

با توجه به محرومیت فعلی استقلال از دو پنجره نقل‌وانتقالاتی، گروه حقوقی باشگاه امیدوار است با ارسال مدارک و لوایح به دادگاه CAS، حکم صادره در خصوص این محرومیت حداقل به‌صورت موقت تعلیق شود. این اقدام در کنار احتمال بازگرداندن سهمیه سوخت‌شده بازیکنان خارجی، می‌تواند مسیر بازگشت ماشاریپوف به لیست استقلال را هموار کند.

هواداران استقلال در انتظارند تا باشگاه هرچه سریع‌تر مشکلات نقل‌وانتقالاتی را برطرف کرده و شاهد بازگشت یکی از مهره‌های کلیدی خود یعنی جلال‌الدین ماشاریپوف به ترکیب آبی‌ها باشند.