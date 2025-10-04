شب گذشته در ورزشگاه شهر قدس باز هم هواداران جدایی مدیر عامل پرسپولیس را یک‌صدا فریاد زدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال پرسپولیس پنجمین تساوی فصل را در ششمسن بازی تجربه کرد تا فشار هواداری برای برکناری درویش و سر سامان دادن به این باشگاه خواسته اصلی هواداران باشد.

رضا درویش مدت‌های زیادی است در فضای مجازی و حقیقی شاهد اعتراض به نوع مدیریتش را می‌شوند، اما هنوز اصرار بر این دارد که بر مسند قدرت در باشگاه پر طرفدار پرسپولیس بماند.

تناقض‌های زیاد در بودجه نقل و انتقالاتی از حرف تا عمل هواداران را از این مدیر عامل نا امید کرده است و درست زمانی که رقیب سنتی پرسپولیس در شرایط مناسبی نیست این تیم در بازی‌های خانگی امتیاز از دست می‌دهد و بسکو‌ها ملتهب است.

اتفاقاتی که در بازی شب گذشته مقابل گل گهر رخ داد، اما این اعتراضات را وارد فاز جدید کرد.

برخی لیدر‌ها به حمایت از مدیر عامل با برخی هواداران معترض برخورد کردند و کار به کتک کاری هم کشید و از سوی دیگر عواملی از خبرنگاران به اصلاح خودشان حاشیه ساز تصویر برداری کردند و بقیه ماجرا که از شب گذشته در بیشتر رسانه‌ها به آن پرداخته شد.

آقای درویش بار‌ها گفته است که همه ما برای شادی هواداران تلاش می‌کنیم و صندلی مدیر عاملی هم آش دهن سوزی نیست، اما اینکه برای خوشحالی هواداران قید این صندلی را نمی‌زند به نظر می‌رسد از زیاده خواهی درویش است.

زمین و زمان کارشناس و مردم عادی کوچه و خیابان خواستار جدایی درویش از پرسپولیس هستند، اما او کماکان برای ماندن برنامه ریزی می‌کند.

از سوی دیگر وحید هاشمیان هم به این التهاب کمک کرده است و با بها دادن به فرشاد احمد زاده و سروش رفیعی ابهامات را بیشتر کرده است و نشان می‌دهد عمر مدیریتی درویش در پرسپولیس تمام شده است، اما امان از زیاده خواهی که شاید بلای جان پرسپولیس در این فصل شود و آتش این اختلاف دامن میلیون‌ها هوادار پرسپولیس را بگیرد.

آقای درویش! دوریش باش و یکبار برای شادی دل هواداران کاردرست را انجام بده مگر نه اینکه نظری جویباری در تیم استقلال هم با نارضایتی هواداران پست خود را رها کرد؟

پرسپولیس نیاز به یک مدیر دارد که حداقل در این فصل و فصل گذشته در شما مشاهده نشده است.

این تحلیل یک نویسنده نیست بلکه صدایی است که در بازی‌های اخیر از روی سکو‌ها شنیده می‌شود.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۹ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
سرخابی ها سالانه بخش زیادی از بودجه ورزش را بدون هیچ دستاور باارزشی می بلعند. پنالتی و قهرمانی اهدایی که ارزشی ندارد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۶ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
کسانیکه درک فوتبالی دارند ، اینقدر حاشیه برای
پرسپولیس درست نمی کنند !!!
در شرایط فعلی بهتر از هاشمیان و درویش برای
پرسپولیس پیدا نمی کنید !!!
۰
۰
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۴:۰۶ ۱۲ مهر ۱۴۰۴
همین مقاله به طرفداری سایت yjc از تیم های دولتی سرخابی دلالت می کند وسند محکمی است
۰
۲
پاسخ دادن
