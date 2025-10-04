تیم بسکتبال گلادیاتورز تریر در هفته دوم بوندسلیگا و در شرایطی که بهنام یخچالی را در ترکیب داشت به دومین برد پیاپی خود دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم بسکتبال گلادیاتورز تریر آلمان که بهنام یخچالی، ستاره ایرانی و ملی‌پوش بسکتبال ایران را در ترکیب خود دارد، در هفته دوم بوندسلیگا آلمان موفق شد با نتیجه ۹۷ بر ۹۲ مقابل آلبابرلین به پیروزی دست پیدا کند و دومین پیروزی فصل خود را ثبت کند.

یخچالی در این بازی برای تیم خود ۱۷ دقیقه بازی کرد و موفق به کسب ۹ امتیاز، ۲ ریباند، یک پاس گل و یک توپ ربایی شد. این تیم در هفته نخست مسابقات نیز موفق شده بود با نتیجه ۸۸ بر ۷۸ از سد روستوک عبور کند.

گلادیاتورز تریر در هفته سوم بوندسلیگا آلمان، روز ۱۳ مهر به مصاف بمبرگ خواهد رفت.