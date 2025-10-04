باشگاه خبرنگاران جوان - والری کارپین سرمربی تیم ملی روسیه فهرستی شامل ۳۰ بازیکن را برای ۲ بازی دوستانه پیش رو به اردوی این تیم دعوت کرده است. در این فهرست نام آرسن زاخاریان هافبک رئال سوسیداد و یکی از ارزشمندترین بازیکنان روس ها دیده نمی‌شود.

روسیه جمعه ۱۸ مهر میزبان ایران خواهد بود. آن‌ها همچنین سه شنبه ۲۲ مهر به مصاف بولیوی می‌روند.

فهرست بازیکنان دعوت شده به اردوی روسیه بدین شرح است:

دروازه‌بانان

ماتوی سافونوف (پاری سن ژرمن )، الکساندر ماکسیمنکو (اسپارتاک مسکو)، استانیسلاو آگکاتسف (کراسنودار)، دنیس آداموف (زنیت سن پترزبورگ)

مدافعان

مینگیان بویف (بالتیکاکالینینگراد)، ایلیا واخانیا، ویکتور ملهین (روستوف)، یوری گورشکوف (زنیت سن پترزبورگ)، الکساندر سیلیانوف (لوکوموتیو مسکو)، ایگور دیویف، ماتوی لوکین، دانیل کروگووی (اسپارتاک مسکو)

هافبک‌ها

دانیل گلبوف، آنتون میرانچوک، دانیل فومین (دینامو مسکو)، ماتوی کیسلیاک، ایوان اوبلیاکوف (زسکا مسکو)، الکسی باتراکوف، دمیتری بارینوف، زلیمخان باکائف ( لوکوموتیو مسکو)، الکسی میرانچوک (آتلانتا زیتونیت), امیاروف (اسپارتاک مسکو)، لچی سادولایف (اخمات گروزنی)، کنستانتین کوچایف (روستوف)

مهاجمین

دیمیتری وروبیوف (لوکوموتیو مسکو)، تامرلان موسیف (زسکا مسکو)، ایوان سرگیف (دینامو مسکو)