سرمربی تیم ملی اسپانیا دلیل دعوت آلوارو موراتا به اردوی این تیم را نبود او در ترکیب ثابت کومو بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - لوئیس دلافوئنته سرمربی تیم ملی اسپانیا فهرست بازیکنان برای بازی‌های مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل گرجستان و بلغارستان را اعلام کرد که در این فهرست نام آلوارو موراتا مهاجم اسپانیایی کومو دیده نمی‌شود.

 این اولین باری است که موراتا از زمان روی کار آمدن دلافوئنته به دلایل فنی و تاکتیکی از تیم ملی کنار گذاشته می‌شود. این مهاجم که برای کومو ایتالیا بازی می‌کند، آخرین بار بیش از یک سال پیش در مسابقات لیگ ملت‌های اروپا مقابل صربستان و سوئیس به دلیل مصدومیت حضور در تیم ملی را از دست داده بود.

دلافوئنته درخصوص دعوت نشدن موراتا گفت: موراتا برای تیم بسیار مهم است و خواهد بود، اما او در ترکیب اصلی کومو قرار ندارد و در آستانه ۳۳سالگی است و به همین خاطر در این دو بازی پیش رو حضور ندارد.

او خاطرنشان کرد: مطمئنم که موراتا فصل بسیار خوبی خواهد داشت و در ادامه قطعا در برنامه‌های ما برای بازی‌های آینده حضور خواهد یافت.

