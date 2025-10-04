رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور با بیان اینکه نیروهای مسلح هم زینت حاکمان و هم سپر دفاعی ملت هستند، گفت: از دفاع مقدس تا جبهه مقاومت، اقتدار این نیروها خواب را از چشمان دشمنان ربوده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات -حجت‌الاسلام‌والمسلمین احمدرضا پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور، روز شنبه ۱۲ مهر در آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان هرمزگان، با یادآوری فداکاری‌ها و تقدیم شهدا پس از پایان دفاع مقدس اظهار کرد: نیروهای مسلح، چه در خط مقدم مقابله با اشرار و قانون‌شکنان در داخل کشور و چه در حضور مقتدرانه در جبهه مقاومت خارج از مرزها، همواره با قدرت عمل کرده‌اند و امروز دشمنان از توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران در هراس دائمی هستند.

وی با اشاره به نقش سرنوشت‌ساز نیروهای مسلح در بزنگاه‌های تاریخی از جمله دفاع مقدس، مقابله با تهدیدات رژیم صهیونیستی و نبرد با جنگ‌های نیابتی افزود: محور مقاومت توانسته نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب کند و شکست‌های سنگین رژیم صهیونیستی در جنگ‌های ۳۳ روزه، ۲۲ روزه و ۸ روزه غزه شاهدی بر این اقتدار بی‌نظیر است.

پورخاقان همچنین با تاکید بر جایگاه حیاتی سازمان قضایی نیروهای مسلح در حفظ سلامت و انسجام این نیروها گفت: این دستگاه نظارتی و قضایی، با اشراف فرماندهان و همکاری حفاظت اطلاعات، سال گذشته بدون تشکیل پرونده‌های مهم علیه نیروها، عملکرد موفقی در مبارزه با فساد ثبت کرد که نشان از سلامت بدنه نیروهای مسلح دارد.