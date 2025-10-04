اگرچه تغییر شغل می‌تواند فرصتی برای شروع تازه باشد در عین حال هم می‌تواند منجر به افزایش استرس جسمی و روانی شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - متخصصان دانشگاه «تسوکوبا» بر اساس نتایج یک نظرسنجی اینترنتی که با حدود ۲۰ هزار شرکت‌کننده در ژاپن انجام شد، دریافته‌اند افرادی که شغل خود را تغییر داده‌اند، بیشتر احتمال دارد علائمی مانند سردرد، خستگی و بی‌خوابی را تجربه کنند.

اگرچه تغییر شغل می‌تواند فرصتی برای شروع تازه باشد در عین حال هم می‌تواند منجر به افزایش استرس جسمی و روانی شود. این مطالعه بر لزوم بررسی مجدد سیستم‌های حمایتی موجود برای افراد شاغل تأکید می‌کند.

تغییر شغل به طور گسترده با هدف توسعه شغلی انجام می‌شود با این حال پیامدهای آن بر سلامت، تاکنون توجهات کمی را به خود جلب کرده است. داده‌های یک نظرسنجی اینترنتی که با مشارکت تقریبا ۲۰ هزار نفر در سراسر ژاپن انجام شد برای روشن شدن رابطه بین «تغییر شغل» و «علائم سلامتی گزارش شده توسط خود افراد» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج نشان می‌دهد افرادی که در طول یک سال گذشته شغل خود را تغییر داده‌اند، نسبت به افرادی که این کار را نکرده‌اند، میزان بالاتری از علائم مانند سردرد، خستگی و بی‌خوابی را گزارش کرده‌اند. این روند به ویژه در بین افرادی که اولین تغییر شغل خود را تجربه می‌کردند، مشهود بود.

به گزارش نشریه تخصصی «مدیکال اکسپرس»، افرادی که شغل خود را تغییر می‌دهند، عوامل استرس‌زای بیشتری مانند بار شیفت‌های آخر شب، آزار و اذیت در محل کار و حجم کار بیش از حد را تجربه می‌کنند. چنین موقعیت‌هایی ممکن است منجر به ناراحتی جسمی شود و بر سلامت روان تأثیر منفی بگذارد.

نتایج نشان می‌دهد که تغییرات شغلی می‌تواند هم فرصت‌ها و هم خطراتی را در محل کار فعلی ایجاد کند و یافته‌های این مطالعه بر لزوم تجسم استرس روانی-اجتماعی مرتبط با تغییرات شغلی و ارزیابی مجدد سیستم‌های حمایتی موجود برای انتقال به محل کار تأکید می‌کنند.

این تحقیق در مجله پزشکی شغلی و محیطی منتشر شده است.

منبع: روزنامه هفت صبح

برچسب ها: تغییر شغل ، بیخوابی
